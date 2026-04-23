Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: Derbi öncesi gerginlik
Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine hakem Yasin Kol'un atanmasına gösterdiği tepkiye Fenerbahçe'den yanıt geldi.
2026-04-23T14:19+0300
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak derbiye Yasin Kol'un hakem olarak atanmasına sarı kırmızılılar tepki göstermiş ve TFF ile ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu. Fenerbahçe'den yanıt geldi ve 'Sıra bu maçta mı?' diyerek bir paylaşım yapıldı. TFF ile ilişkiler askıya alındı açıklaması geldiFutbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Yasin Kol'un atandığını açıkladı. Bu kararın ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerinin askıya alındığını duyurdu.Fenerbahçe: 'Sıra bu maçta mı?'Bu paylaşım üzerine Fenerbahçe'den ezeli rakiplerine yanıt gecikmedi ve "Sıra bu maçta mı?" denildi.Yapılan açıklama şu şekilde:Sakın ha sarıyı çıkarma...Sakın ha kırmızıyı gösterme...Sakın ha VAR’a gitme...Sakın ha penaltı verme...Sakın ha bazı konuları açma...“Sakın ha...”Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.Şimdi ‘ilişkiler askıya’...Sıra bu maçta mı?"
