https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/evinin-balkonunda-silaha-mermi-dolduran-adam-gozaltina-alindi-1105248002.html
Evinin balkonunda silaha mermi dolduran adam gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi doldurduğu anlar kaydedilen bir adam gözaltına alındı. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T23:57+0300
türki̇ye
pendik
emniyet müdürlüğü
fatih mahallesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cdf9003c39067f0b7572445f57d1eda.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0e69ffac9a4347174d989b123474cb1b.jpg
23:57 23.04.2026 (güncellendi: 00:08 24.04.2026)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik Fatih Mahallesi'nde bir kişinin evinin balkonunda silah şarjörüne mermi doldurduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Görüntülerin kaydedildiği adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheli 44 yaşınaki S.B'yi gözaltına aldı.
Aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör ve 50 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.