Trump: İran mali olarak çöktü, Hürmüz Boğazı’nı açmak istiyor
Trump, İran'ın ekonomik olarak zor durumda olduğunu öne sürerek Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasını istemediğini savundu. 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T09:12+0300
09:12 22.04.2026
© REUTERS Alex Brandon
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ekonomik olarak ciddi bir kriz içinde olduğunu iddia etti. Trump, Tahran yönetiminin “mali olarak çöktüğünü” ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını istediğini ileri sürdü.
Trump, İran’ın nakit sıkıntısı yaşadığını ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması nedeniyle günlük yaklaşık 500 milyon dolar kayıp verdiğini öne sürdüğünü belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İran, mali olarak çöküyor. Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasını istiyorlar, nakit sıkıntısı çekiyorlar. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. Askerler ve polisler maaşlarını alamadıklarının şikayet ediyorlar.

Bir başka paylaşımında Trump, İran’ın ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki ablukası nedeniyle “itibarını kurtarmak” amacıyla boğazın kapalı kalmasını istediğini savunmuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırması için kendisiyle iletişim kurduğunu iddia eden Trump, boğazın açılması halinde İran ile herhangi bir anlaşma yapılmasının mümkün olmayacağını belirtmişti.
Dün, İran Silahlı Kuvvetleri yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, ülkesinin olası yeni bir “düşmanca eyleme” karşı “derhal ve kararlı” şekilde karşılık vermeye hazır olduğu belirtilmiş, ABD’nin sahadaki duruma ilişkin “yanıltıcı anlatılar oluşturmasına” izin vermeyeceklerini, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'ın elinde olduğu kaydedilmişti.
