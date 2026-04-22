Trump: ABD - İran görüşmelerinde yeni tur mümkün, 'Cuma günü başlayabilir'
Trump: ABD - İran görüşmelerinde yeni tur mümkün, 'Cuma günü başlayabilir'
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yeni bir müzakere turunun 'Cuma günü gibi erken bir tarihte' başlayabileceğini belirtirken, Pakistan'ın arabuluculuğunun... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
17:01 22.04.2026
© REUTERS Alex Brandon
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yeni bir müzakere turunun 'Cuma günü gibi erken bir tarihte' başlayabileceğini belirtirken, Pakistan’ın arabuluculuğunun sürdüğü bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yeni bir barış görüşmesi turunun 'cuma günü gibi erken bir tarihte' başlayabileceğini açıkladı.
New York Post'a konuşan Trump, İran ile yürütülen diplomatik temaslara ilişkin soruya kısa mesajla yanıt vererek “Mümkün” ifadesini kullandı.

'Önümüzdeki 36-72 saat arasında yeni görüşme gerçekleşebilir'

İslamabad kaynaklarına göre, Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar olumlu ilerliyor. Yetkililer, yeni bir görüşme turunun önümüzdeki 36 ila 72 saat içinde gerçekleşebileceğini ileri sürdü.

Ateşkesi süresi uzattığını duyurmuştu

Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada, İran yönetiminin “ortak bir plan” hazırlaması için mevcut ateşkesi uzattığını duyurmuştu. ABD Başkanı, askeri unsurların bölgede hazır tutulacağını ve ablukanın sürdürüleceğini de belirtmişti.

Pakistan arabulucu rolünde

Süreçte kilit rol oynayan Pakistan’ın, Tahran ile diplomatik temaslarını sürdürdüğü ve taraflar arasında yeni bir müzakere zemini oluşturulmaya çalışıldığı kaydedildi.
Yetkililer, mevcut ateşkesin korunmasının, tarafların müzakereye açık olduğuna işaret ettiğini vurguladı.
