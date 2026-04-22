Serhat Ayan'dan Elon Musk eleştirisi: Amerika önce evsizlerine bir tas çorba versin
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugün, yapay zeka ve teknoloji dünyasından son gelişmeleri aktardı. Ayan, Elon Musk'ı... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugün, yapay zeka ve teknoloji dünyasından son gelişmeleri aktardı. Ayan, Elon Musk’ı eleştirdi, “Amerika ilk önce evsizlerine birer tas yemek versin” dedi.
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeni Şeyler Rehberi programında yapay zekâ ve teknoloji dünyasına dair güncel tartışmaları sert ve dikkat çekici bir dille ele aldı. Özellikle Elon Musk’ın yapay zekânın ekonomik refahı artıracağı yönündeki iyimser söylemlerine karşı çıkan Ayan, teknoloji devlerinin vaat ettiği “bolluk” vizyonunun mevcut sosyal eşitsizlikler çözülmeden anlam taşımadığını vurguladı. Programda ayrıca, ABD’de yapay zekâ kaynaklı kazançların topluma dağıtılmasını öngören yeni politik öneriler de gündeme gelirken, bu fikirlerin küresel adalet açısından ne kadar kapsayıcı olduğu sorgulandı.
“Elon Musk diyor ki, yapay zeka herkesi zenginleştirebilir. Yapay zeka ve robotik yüzünden ortaya çıkacak iş kayıplarını bir felaket değil, sonunda aşırı bolluk üretecek bir ekonomik dönüşüm olarak gördüğünü söylüyor. Federal hükümetin yapay zeka sayesinde zengin olup halka yüksek yaşam standartlarını karşılayacak düzenli ödemeler yapacağını söylüyor. Amerika ilk önce evsizlerine birer tas yemek versin, hastalarına 3 bin dolar almadan ilaç verebilsin de sonra zenginleşmeyi konuşalım. Gerçekten insanlığın zekasına tepki olarak doğmuş.”
“New York Temsilciler Meclisi Üyesi Alex Bores ise yapay zekanın büyük çaplı iş kaybı yaratması ihtimaline karşı yapay zeka temettüsü planı açıklamış. Buna göre eğer yapay zeka verimliliği ciddi biçimde arttırıp belli şirketlere yoğunlaşırsa Amerikan halkının bu kazanç üzerinden payı olmalı diyor. Her zaman Amerikan vatandaşlarına adam başı para dağıtılmasını öneriyor. Belki benim de işimi elimden alacaksın bunu neden sadece Amerikalılara yapıyorsunuz? Bazıları mideyi sıkıştıran gazı fikir zannediyor”