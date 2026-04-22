https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/peruda-secim-krizi-sonuclar-gecikti-secim-kurulu-baskani-istifa-etti-1105198799.html

Peru'da seçim krizi: Sonuçlar gecikti, seçim kurulu başkanı istifa etti

Sputnik Türkiye

Peru'da genel seçimlerin ardından oy sayım sürecindeki gecikmeler ve organizasyon sorunları tepkilere yol açtı. Seçim otoritesinin başkanı istifa etti. 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T11:22+0300

dünya

lima

peru

seçim

seçim sonuçları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/16/1105198471_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_774e0a3d8764f10abf08b6d7ddb9d75d.jpg

Peru’da tartışmalı geçen genel seçimlerin ardından seçim otoritesinin başkanı istifa etti. Oy sayım sürecinin hala tamamlanmaması ve seçim günü yaşanan aksaklıklar kamuoyunda tepkiye neden oldu.Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi (ONPE) Başkanı Piero Corvetto, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu. Corvetto, bazı siyasetçilerin dile getirdiği usulsüzlük iddialarını reddederken, yaklaşan ikinci tur öncesinde kamu güvenini artırmak amacıyla bu kararı aldığını belirtti.Seçim süreci neden tartışmalı?12 Nisan’da düzenlenen seçimlerin ilk turu, özellikle başkent Lima başta olmak üzere birçok bölgede yaşanan lojistik sorunlarla gölgelendi. Oy pusulalarının geç ulaşması ve organizasyon eksiklikleri nedeniyle bazı bölgelerde oy verme süresi uzatıldı.Seçim gözlemcileri süreçte hatalar olduğunu kabul ederken, şu ana kadar seçimde hile yapıldığına dair kesin bir kanıt bulunmadığını vurguladı.Sonuçlar hala netleşmediPeru Ulusal Seçim Jürisi, kesin sonuçların en geç 15 Mayıs’a kadar açıklanacağını duyurdu. İlk turda en çok oy alan iki aday, 7 Haziran’da yapılması planlanan ikinci turda karşı karşıya gelecek.Adaylardan Keiko Fujimori yaklaşık yüzde 17 oyla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada kimin yer alacağı belirsizliğini koruyor. Milletvekili Roberto Sanchez ile eski Lima Belediye Başkanı Rafael Lopez Aliaga birbirine çok yakın oy oranlarına sahip.Anket sonuçları Peru'da seçim otoritelerine güvenilmediğini ortaya koyduSeçim sürecindeki aksaklıklar, ülkede zaten düşük olan kurumsal güveni daha da zayıflatabilir. Yapılan bir ankete göre, seçim öncesinde Peruluların yaklaşık yüzde 68’i seçim otoritelerine güvenmediğini ifade etmişti.Bazı adaylar ise henüz doğrulanmamış hile iddialarını gündeme getirerek seçimlerin iptal edilmesi çağrısında bulundu. Seçim kurulları, hatalı veya eksik olduğu gerekçesiyle itiraz edilen binlerce oyu yeniden incelemeye aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

