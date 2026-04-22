Özel okullarda fiyat politikası mercek altında

‘’Eğer özel bir okulda çocuğunuzu okutuyorsanız, Rekabet Kurumu özel okul ücretlerini incelemeye aldı. Özel okulların çok pahalı olduğunu, Rekabet Kurulu çerçevesinde tek fiyat belirlediklerini ifade etti. Tek fiyat derken Robert Koleji’nin fiyatı ile Saint Michel’in fiyatı farklı olsa da, aralarında bir barem belirleniyor. Rekabet Kurulu muhtemelen bunu araştırıyor. Şöyle ifade ediliyor: “Benim ücretim bu, sen benden bir kademe altındasın. Sana daha düşük puanla giriliyor, o halde senin ücretin de bu olmalı.” Böylece okulların kendi aralarında bir ücret baremi belirlemiş olabilirler. Böyle bir şey varsa okulların kapatılmasına kadar gidebilir. Yani geçici olarak kapatılmasıyla sonuçlanabilir.‘’