Özel okullarda fiyat politikası mercek altında
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, Rekabet Kurumu’nun özel okul ücretlerini incelemeye almasını değerlendirdi.
Okulların fiyat politikalarında özellikle yan hizmetler üzerinden oluşan maliyet artışlarına dikkat çeken Çağatay, kurumun bu alandaki olası istismarları mercek altına aldığını vurguladı. Ayrıca soruşturmaların önümüzdeki süreçte genişleyerek devam edebileceğini ifade etti.
Çağatay, Rekabet Kurulu’nun özel okul ücretlerine yönelik incelemesini değerlendirdi:
‘’Eğer özel bir okulda çocuğunuzu okutuyorsanız, Rekabet Kurumu özel okul ücretlerini incelemeye aldı. Özel okulların çok pahalı olduğunu, Rekabet Kurulu çerçevesinde tek fiyat belirlediklerini ifade etti. Tek fiyat derken Robert Koleji’nin fiyatı ile Saint Michel’in fiyatı farklı olsa da, aralarında bir barem belirleniyor. Rekabet Kurulu muhtemelen bunu araştırıyor. Şöyle ifade ediliyor: “Benim ücretim bu, sen benden bir kademe altındasın. Sana daha düşük puanla giriliyor, o halde senin ücretin de bu olmalı.” Böylece okulların kendi aralarında bir ücret baremi belirlemiş olabilirler. Böyle bir şey varsa okulların kapatılmasına kadar gidebilir. Yani geçici olarak kapatılmasıyla sonuçlanabilir.‘’
Çağatay, özel okullara yönelik artan şikâyetler ve Rekabet Kurulu’nun başlattığı soruşturmalara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
‘’Özel okullarda eğitim, yemek, kırtasiye fiyatlarının yüksekliği nedeniyle çok sayıda şikayet olduğunu bildirdi. Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, özel okullarla ilgili soruşturmalarının sayısının artacağını belirtti. Eğitim, yemek ve kırtasiye gibi yan hizmetlerdeki fiyatlar nedeniyle başlatılan soruşturmayı hatırlatan Küle: ‘’Özel okullar alanında 19 teşebbüs, yani 19 ayrı okul zinciri hakkında inceleme başlattık. Ancak bu sayının artacağını düşünüyoruz. Her birimizin çocukları özel okullara gidiyor. Özel okullara ilişkin bize çok fazla şikayet geliyor. Bu şikayetler soruşturma açmamıza neden oldu. Tahmin ediyorum ki özel okullara yönelik soruşturmalar ciddi şekilde artarak devam edecek.’’ dedi.’’
‘Gereksiz ve abartılı uygulamalarla, 1 liraya mal edilebilecek bir etkinliği 5 liraya mal ediyorlar’
Çağatay, özel okullarda yan hizmetler üzerinden yapılan fiyat artışlarına ilişkin şöyle konuştu:
‘’Şu anda sabit bir ücret belirleniyor. Ancak ücret asıl olarak nerede pahalı hale geliyor? Okullar, size yemek verdik, kırtasiye sağladık, çocukları etkinliklere gönderdik, golf oynattık gibi gerekçelerle fiyatları artırıyor. Bu tür, gereksiz ve abartılı uygulamalarla, 1 liraya mal edilebilecek bir etkinliği 5 liraya mal ederek gelir elde ediyorlar. Rekabet Kurumu da bunu fark etti ve şu anda konunun üzerine gidiyor. Bu durum, okulların baz ücretlerini etkilemeyecektir. Daha çok, velilerden talep edilen yan ücretlerin azalmasına neden olacaktır. Bu konuda bir çalışma yürütülüyor. Bu alanda bir istismar bulunuyor. Rekabet Kurulu’nun bu istismarı tespit ettiğini tahmin ediyoruz.’’