Okul saldırılarındaki paylaşımlardan dolayı gözaltına alınanlara ilginç ceza: Kitap okuyup özet çıkaracaklar
Türkiye'yi sarsan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından sosyal medyada eğitim kurumlarını hedef alan tehdit içerikli paylaşımlarla ilgili İzmir'den ilginç bir karar geldi. Paylaşımlarla ilgili 30 kişiden 2'si tutuklandı. Adli kontrolle serbest bırakılanlardan 7'si hakkında ise "hakimin belirlediği konuda kitap okumak, 15 sayfalık özet çıkarmak, kompozisyon yazmak" kararı verildi.
Kitap okuma, özet çıkarma ve kompozisyon yazmak zorundalar
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik silahlı saldırıların ardından sosyal medyada benzer içerikler paylaşanlar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bunlardan 3'ü emniyet ve savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 2'si tutuklandı, 25'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
Adli kontrolle serbest bırakılanlardan 7'si hakkında "hakimin belirlediği konuda kitap okumak, 15 sayfalık özet çıkarmak, kompozisyon yazmak", diğerlerine ise "imza yükümlülüğü" ile "şehir dışına çıkamama" şartı verildi.