‘Okul saldırıları bireysel değil organize şekilde yapılıyor’

Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan TÜKONFED Medya Komisyonu Başkanı Gürsel Kaya, okul saldırılarının bireysel olarak ele alınamayacağını organize şekilde... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T14:53+0300

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Medya Komisyonu Başkanı Gürsel Kaya, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk oldu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta bir gün arayla yapılan okul saldırılarıyla ilgili konuşan Kaya, sorunların temeline işaret edilmesi gerektiğini vurguladı.Saldırıların ardından okullarda alınan güvenlik önlemlerinin yeterli olmayacağını belirten Kaya, “Yaşadığımız bu olayların temelinde sosyolojik nedenler yatıyor. Toplumsal bir anomi yaşanıyor. Bu sorunların temelinde de aile yapısının çözüldüğünü görüyoruz. Aileler zayıfladıkça çocuklarla kurulan bağlar da zayıflıyor. Hem okulda hem de sosyal çevrelerde asosyal çocuklar yetişiyor. ‘Kutsal’ olarak tanımlanan ailenin, çöküntüden kurtarılması gerekiyor” dedi.‘Okullardaki rehber öğretmen sayıları çok yetersiz’Okul saldırılarında ebeveynlerden öğretmenlere ve tüm devlet kuruluşlarına kadar her kurum ve kişinin payı olduğunu vurgulayan Kaya, “Okulları güvenlik kameralarıyla donatsak da iş insanda bitiyor. Bu olaylar bireysel değil. Bu saldırılar organize şekilde yapılıyor. Okullarda işlenen cinayetleri; anne-baba, Maliye Bakanlığı’na varıncaya kadar tüm devlet kuruluşları ve okul idarecilerinin ortaklaşa işlediği cinayetler olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.Okullardaki teknik yetersizliklere de değinen Kaya, “Yeterince rehber öğretmen yok. Bir öğretmen yüzlerce öğrenciye nasıl yetişebilir? Okullarda iletişim ve koordinasyon kopukluğu var. Çocuk hata yaptıktan sonra veli çağrılıyor. Gerekli önlem ve denetimler saldırıların öncesinde alınmıyor” diye konuştu.

