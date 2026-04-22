'Müzakerelerde eli güçlü olan ABD değil İran'

“Trump çeşitli baskılar gösteriyor. Ancak bu baskıda bir ciddiyet payı gözükmüyor. Trump bu tablodan ‘Başardım’ diyerek çıkamaz. Savaş asimetrik olarak devam ediyor.İran, Amerika’nın bazı müesseselerine ve rezervlerine savaşıyor. Siber savaş uyguluyor. Bu durmayacak gibi gözüküyor. Uzun süreli baktığımızda ise Pakistan’ın bu durumu bitirmek istediğini söyleyebiliriz. Çin de işin içinde diye düşünüyorum. Onlar da bu savaşın bitmesini ve kendi sistematiklerini kurmak istiyor. Çin, Asya’daki enerji yolları ve arz zincirlerinin nasıl olacağını bilmek istiyor. Malakka, Hürmüz ve Babülmendep’in dünya ticareti açısından bir hukuki duruma bağlanması lazım. İran kendi bölgesi ve Çin ile ticaret yapıyor. Ancak diğerleri bütün dünyada iş yapan ülkeler. Bu yüzden savaşın uzaması onlara daha çok zarar veriyor. İran’a füze yapmamaları gerektiğini söylüyorlar ancak bu mümkün değil. Ancak Hürmüz’de bir anlaşma yapılabilir. Nükleer silahların kontrol edilmesiyle ilgili Dünya Atom Ajansı’na görev verilebilir. Bu şekilde anlaşmalara gidilebilir. Ancak ABD anlaşmaya uymazsa onu kim cezalandıracak? ABD İklim Anlaşması ve Nükleer Silahlar Anlaşması gibi anlaşmalardan çekildi. Şu anda da nükleer silahların kullanılmasından korkuyorlar. ABD, 55 tane Birleşmiş Milletler kurumundan çekilip para ödemedi. Birleşmiş Milletler’e olan dört milyarlık borcu ödemediler. Kendi kurduğu müesseseye para ödemiyorlar. Kendi taraftarlarının baskısıyla bir çözüm yoluna gitmek zorunda kalabilirler. Avrupa Birliği, Arap ülkeleri ile araya giren Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerle bir yere varılabilir diye düşünüyorum. Bir şeyler uyduracaklar. Kendilerinin çok iyi bir basın sistematiği de var. Gerçekleri yıllar sonra öğrendik.”