İranlı uzman: ABD, ‘yağmala ve yönet’ politikasıyla İran’ın zenginliklerini hedefliyor

İran'da petrol bulunduktan sonra ABD ve İngiltere, partilere olan düşkünlüğüyle bilinen dönemin İran Şahı'nı kandırdı ve D'Arcy Anlaşması olarak bilinen bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre, İran'daki tüm petrolün araştırılması, çıkarılması ve mülkiyeti İngiltere'ye devredilirken, gelirin küçük bir kısmı İngilizlerin takdirine bağlı olarak İran'a veriliyordu. Daha sonra İranlılar bu hatanın farkına varıp karşı çıktılar ve o andan itibaren İran ile İngiltere arasında hukuki süreçler başladı.