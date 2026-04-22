İranlı uzman: ABD, ‘yağmala ve yönet’ politikasıyla İran’ın zenginliklerini hedefliyor
© REUTERS Dado Ruvic
Abone ol
İranlı siyaset bilimci Emad Abşenas, ABD'nin neo-sömürgeci hedeflerle İran'ın petrol, gaz ve diğer değerli madenlerini ele geçirmeyi amaçladığını belirtti. Abşenas'a göre Washington, bu hedefe ulaşmak için tehditler savurmaktan ve 1953'te Musaddık'ı deviren darbe gibi operasyonlar düzenlemekten çekinmiyor.
İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abşenas, ABD’nin İran’a yönelik neo-sömürgeci politikalarını ve tarihi arka planını Sputnik’e değerlendirdi.
Başkan Trump defalarca ülkemizin (İran) altyapısını yok etmekle, İran medeniyetini ortadan kaldırmakla ve bizi Taş Devri’ne geri döndürmekle tehdit etti. ABD'li yetkililer, İran'daki askeri hedeflere ulaştıktan sonraki aşamanın, petrol ve gaz rezervlerinden nadir toprak elementlerine kadar İran halkının zenginliklerini ele geçirmek olduğunu açıkça belirtiyorlar. Onlar için insan hayatının hiçbir önemi yok; İran'ın arzuladıkları kaynak zenginliklerine ulaşmak için İran halkını yok etmeye hazırlar.
ABD’nin Marshall Planı ile Avrupa ülkelerini kendine bağımlı kıldığı gibi, zengin bankacı aile klanları ve lobiler aracılığıyla Batılı neo-sömürgecilerin İran’da da benzer bir yol izlediğini belirten Abşenas, süreci şöyle anlattı:
İran'da petrol bulunduktan sonra ABD ve İngiltere, partilere olan düşkünlüğüyle bilinen dönemin İran Şahı'nı kandırdı ve D'Arcy Anlaşması olarak bilinen bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre, İran'daki tüm petrolün araştırılması, çıkarılması ve mülkiyeti İngiltere'ye devredilirken, gelirin küçük bir kısmı İngilizlerin takdirine bağlı olarak İran'a veriliyordu. Daha sonra İranlılar bu hatanın farkına varıp karşı çıktılar ve o andan itibaren İran ile İngiltere arasında hukuki süreçler başladı.
Abşenas, Başbakan Muhammed Musaddık'ın petrolü millileştirme girişiminin de Batı tarafından engellendiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:
Musaddık, İran'ın petrolden alacağı kar payını artırmak için Amerikalılarla anlaşabileceğine inanıyordu. Ancak ABD'de müzakereler sürerken Amerikalıların kendisine karşı bir darbe planladığından habersizdi. Sonuç olarak 1953 yılında ABD, İngilizlerle birlikte 'Ajax Operasyonu' ile Musaddık'ı devirdi ve yerine zayıf ve kukla bir kral olarak Muhammed Rıza Pehlevi'yi getirdi. Böylece İran'ın petrol gelirlerinin büyük bir kısmı, aynı etkili Batılı lobileri temsil eden 'Yedi Kız Kardeş' adlı petrol grubuna gitmiş oldu.