İngiltere’de yeni yasa: Yeni nesil sigaraya hiç ulaşamayacak

İngiltere’de yeni yasa: Yeni nesil sigaraya hiç ulaşamayacak

Sputnik Türkiye

İngiltere’de kabul edilen yeni yasa ile 2009 sonrası doğanlar hayat boyu sigara satın alamayacak. Mevcut sistemde sigara satış yaşı 18 olarak uygulanırken... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T16:45+0300

2026-04-22T16:45+0300

2026-04-22T16:45+0300

İngiltere, sigara kullanımına karşı radikal bir adım attı. Kabul edilen yeni yasayla birlikte, belirli bir tarihten sonra doğan bireylerin sigara satın alması tamamen yasaklanacak.Yetkililerin, bu düzenlemeyi önlenebilir hastalıkları azaltmak ve halk sağlığını korumak amacıyla hayata geçirdiği ifade edildi.Yeni sistem nasıl işleyecekMevcut sistemde sigara satış yaşı 18 olarak uygulanırken, yeni düzenlemeyle bu sınırın her yıl bir yaş artırılacağı belirtildi. Bu sayede, 2009 sonrası doğanların hiçbir zaman yasal satın alma yaşına ulaşamayacağı aktarıldı.Yasanın, sigara satanları kapsadığı, bireylerin kullanım ya da bulundurma nedeniyle cezalandırılmayacağı ifade edildi.Ayrıca, oyun alanları, okul çevreleri ve hastane gibi alanlarda elektronik sigara kullanımına da yeni kısıtlamalar getirildiği belirtildi.‘Dumansız nesil’ hedefiSağlık yetkilileri, bu adımın son yılların en büyük halk sağlığı hamlelerinden biri olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı Wes Streeting, "Çocuklar sigarasız ilk neslin parçası olacak" ifadelerini kullandı.Yetkililere göre, düzenleme sayesinde ilerleyen yıllarda milyonlarca kişinin sigaraya başlamasının önüne geçilebileceği ifade edildi.Araştırmalarda, toplumun büyük kısmının bu tür kısıtlamalara destek verdiği de aktarıldı.Tartışmalar sürüyorBazı uzmanlar ve sektör temsilcileri ise düzenlemenin yeterli olmayabileceğini savundu. Mevcut sigara kullanıcılarına yönelik desteklerin artırılması gerektiği ifade edildi.Uzmanlardan Sarah Sleet, "Bu yasa önemli ama mevcut kullanıcılar için daha fazla adım atılmalı" değerlendirmesinde bulundu.Buna karşılık hükümetin, düzenlemenin uzun vadede sağlık sistemine yükü azaltacağını ve toplum sağlığını güçlendireceğini savunduğu belirtildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sigara, yasak, yaş sınırı, sağlık, elektronik sigara