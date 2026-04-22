Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/ingilterede-yeni-yasa-yeni-nesil-sigaraya-hic-ulasamayacak-1105208615.html
İngiltere’de yeni yasa: Yeni nesil sigaraya hiç ulaşamayacak
Sputnik Türkiye
İngiltere’de kabul edilen yeni yasa ile 2009 sonrası doğanlar hayat boyu sigara satın alamayacak. Mevcut sistemde sigara satış yaşı 18 olarak uygulanırken... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
sigara
yasak
yaş sınırı
sağlık
elektronik sigara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/16/1105209271_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a5b5f4696f037ef398deaef2e0765b89.jpg
İngiltere, sigara kullanımına karşı radikal bir adım attı. Kabul edilen yeni yasayla birlikte, belirli bir tarihten sonra doğan bireylerin sigara satın alması tamamen yasaklanacak.Yetkililerin, bu düzenlemeyi önlenebilir hastalıkları azaltmak ve halk sağlığını korumak amacıyla hayata geçirdiği ifade edildi.Yeni sistem nasıl işleyecekMevcut sistemde sigara satış yaşı 18 olarak uygulanırken, yeni düzenlemeyle bu sınırın her yıl bir yaş artırılacağı belirtildi. Bu sayede, 2009 sonrası doğanların hiçbir zaman yasal satın alma yaşına ulaşamayacağı aktarıldı.Yasanın, sigara satanları kapsadığı, bireylerin kullanım ya da bulundurma nedeniyle cezalandırılmayacağı ifade edildi.Ayrıca, oyun alanları, okul çevreleri ve hastane gibi alanlarda elektronik sigara kullanımına da yeni kısıtlamalar getirildiği belirtildi.‘Dumansız nesil’ hedefiSağlık yetkilileri, bu adımın son yılların en büyük halk sağlığı hamlelerinden biri olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı Wes Streeting, "Çocuklar sigarasız ilk neslin parçası olacak" ifadelerini kullandı.Yetkililere göre, düzenleme sayesinde ilerleyen yıllarda milyonlarca kişinin sigaraya başlamasının önüne geçilebileceği ifade edildi.Araştırmalarda, toplumun büyük kısmının bu tür kısıtlamalara destek verdiği de aktarıldı.Tartışmalar sürüyorBazı uzmanlar ve sektör temsilcileri ise düzenlemenin yeterli olmayabileceğini savundu. Mevcut sigara kullanıcılarına yönelik desteklerin artırılması gerektiği ifade edildi.Uzmanlardan Sarah Sleet, "Bu yasa önemli ama mevcut kullanıcılar için daha fazla adım atılmalı" değerlendirmesinde bulundu.Buna karşılık hükümetin, düzenlemenin uzun vadede sağlık sistemine yükü azaltacağını ve toplum sağlığını güçlendireceğini savunduğu belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/16/1105209271_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_805b5e951bb757361bc37882050eebbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16:45 22.04.2026
© AP Photo / Kirsty WigglesworthLondra'da bir sigara ve elektronik sigara dükkanı
Londra'da bir sigara ve elektronik sigara dükkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2026
Abone ol
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала