Gülistan Doku soruşturmasında kimler tutuklandı? Kırmızı bültenle aranan kim?
Gülistan Doku soruşturmasında kimler tutuklandı? Kırmızı bültenle aranan kim?
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T07:23+0300
2026-04-22T07:23+0300
2026-04-22T07:23+0300
tuncay sonel
gülistan doku
umut altaş
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cumhuriyet savcılığında sorgulanan Tuncay Sonel, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Tuncay Sonel, hakimlikteki sorgusunun ardından söz konusu 4 suçtan tutuklandı. Sonel, tutuklanması sonrası Aziziye 2 No'lu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.Sonel, 2017-2020 yılları arasında Tunceli'de görev yapmış ve 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.Tutuklanan 11 zanlı kim?Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Kırmızı bülten detayıFirari şüpheli Umut Altaş’ın yurtdışında olduğu belirlenmişti. Adalet Bakanlığı, Altaş’ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlatmıştı. Umut Altaş’ın 2022 yılında Meksika’ya gittiği, oradan da yasadışı yollarla ABD’ye geçtiği değerlendiriliyor.Umut Altaş’ın, olayla bağlantılı olduğu iddia edilen bazı kişilerle yakın ilişkiler içinde bulunduğu ve süreç içinde kritik bir konumda yer aldığı öne sürülüyor.
Sputnik Türkiye
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tuncay sonel, gülistan doku, umut altaş
tuncay sonel, gülistan doku, umut altaş
Gülistan Doku soruşturmasında kimler tutuklandı? Kırmızı bültenle aranan kim?
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı. Dönemin Valisi Sonel ile birlikte Tutuklu sayısı 12'ye çıkarken ABD'de olduğu değerlendirilen Umut Altaş için kırmızı bülten çıktı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cumhuriyet savcılığında sorgulanan Tuncay Sonel, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Tuncay Sonel, hakimlikteki sorgusunun ardından söz konusu 4 suçtan tutuklandı. Sonel, tutuklanması sonrası Aziziye 2 No'lu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
Sonel, 2017-2020 yılları arasında Tunceli'de görev yapmış ve 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Firari şüpheli Umut Altaş’ın yurtdışında olduğu belirlenmişti. Adalet Bakanlığı, Altaş’ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlatmıştı. Umut Altaş’ın 2022 yılında Meksika’ya gittiği, oradan da yasadışı yollarla ABD’ye geçtiği değerlendiriliyor.
Umut Altaş’ın, olayla bağlantılı olduğu iddia edilen bazı kişilerle yakın ilişkiler içinde bulunduğu ve süreç içinde kritik bir konumda yer aldığı öne sürülüyor.