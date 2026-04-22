Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/gulistan-doku-sorusturmasi-ikinci-dalga-operasyon-olacak-1105202285.html
Gülistan Doku soruşturması: İkinci dalga operasyon olacak
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu gazeteci Ferit Demir oldu. Demir, Gülistan Doku soruşturmasında bölgedeki... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T13:02+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
1920
1920
true
13:02 22.04.2026
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 22.04.2026
Abone ol
Tüm yazılar
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu gazeteci Ferit Demir oldu. Demir, Gülistan Doku soruşturmasında bölgedeki son durumu aktardı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında üç gün önce açığa alınarak gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, savcılık ifadesinin ardından "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" ile "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçlamalarından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
Soruşturmadaki son durumu Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’a anlatan gazeteci Ferit Demir, ikinci dalga operasyonun olacağının altını çizdi.
Demir, şöyle anlattı:
“İkinci bir operasyon kesinlikle olacak. çünkü delilleri karartanlar söz konusu. Vali dünkü ifadesinde emniyet müdürünü sattı ve hedefe koydu. Tunceli’nin her tarafını görebilen kamera sistemleri her türlü hareketliliği kaydedebiliyor. Gülistan’ın cansız bedenini büyük ihtimalle saat 19.00’dan sonra Tunceli’den çıkardıkları tahmin ediliyor. Mobese kamera görüntüleri her gün saklanır. 5 Ocak’ta ise sadece akşam 19.00’a kadar olan görüntüler var. Ondan sonrası yok. Vali şimdi o dönem kendi etki altında olan emniyet müdürüne top atıyor, sorumlu odur diyor. Zainal Abakarov’un üvey babası olan eski polis Engin Yücer’e çocuğunuzu yurt dışından getirin diye yalvarıyor. Yurt dışına gönderen yine Tuncay Sonel.”

‘Savcı ‘Valinin oğluyla ilgili soru soramam’ dedi’

“SIM kartı vali dönemin savcısına veriyor, savcı o kartı alıyor ve üzerinde herhangi bir veri girişi var mı yok mu ya da son sinyal ne zaman görülmüş hiçbir çalışma yapılmıyor. Zeinal Abakarov’u gözaltına alıp üç saat soru sorup bıraktılar. Dönemin savcısının sorduğu sorulara baktım, ‘Burada birçok soru sorulmamış’ dedim. Savcı bana dönüp ‘Ben valiyle ya da valinin oğluyla ilgili herhangi bir soru soramam’ dedi. Bunu bile sormadılar.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала