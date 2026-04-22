https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/gulistan-doku-sorusturmasi-ikinci-dalga-operasyon-olacak-1105202285.html
Gülistan Doku soruşturması: İkinci dalga operasyon olacak
Gülistan Doku soruşturması: İkinci dalga operasyon olacak
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu gazeteci Ferit Demir oldu. Demir, Gülistan Doku soruşturmasında bölgedeki... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T13:02+0300
2026-04-22T13:02+0300
2026-04-22T13:02+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
gülistan doku
tuncay sonel
tunceli
güçlü özgan
gözaltı
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında üç gün önce açığa alınarak gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, savcılık ifadesinin ardından "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" ile "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçlamalarından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
tunceli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, gülistan doku, tuncay sonel, tunceli, güçlü özgan, gözaltı, operasyon
radyo sputnik, radyo, radyo, gülistan doku, tuncay sonel, tunceli, güçlü özgan, gözaltı, operasyon
Gülistan Doku soruşturması: İkinci dalga operasyon olacak
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu gazeteci Ferit Demir oldu. Demir, Gülistan Doku soruşturmasında bölgedeki son durumu aktardı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında üç gün önce açığa alınarak gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, savcılık ifadesinin ardından "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" ile "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçlamalarından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
Soruşturmadaki son durumu Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’a anlatan gazeteci Ferit Demir, ikinci dalga operasyonun olacağının altını çizdi.
“İkinci bir operasyon kesinlikle olacak. çünkü delilleri karartanlar söz konusu. Vali dünkü ifadesinde emniyet müdürünü sattı ve hedefe koydu. Tunceli’nin her tarafını görebilen kamera sistemleri her türlü hareketliliği kaydedebiliyor. Gülistan’ın cansız bedenini büyük ihtimalle saat 19.00’dan sonra Tunceli’den çıkardıkları tahmin ediliyor. Mobese kamera görüntüleri her gün saklanır. 5 Ocak’ta ise sadece akşam 19.00’a kadar olan görüntüler var. Ondan sonrası yok. Vali şimdi o dönem kendi etki altında olan emniyet müdürüne top atıyor, sorumlu odur diyor. Zainal Abakarov’un üvey babası olan eski polis Engin Yücer’e çocuğunuzu yurt dışından getirin diye yalvarıyor. Yurt dışına gönderen yine Tuncay Sonel.”
‘Savcı ‘Valinin oğluyla ilgili soru soramam’ dedi’
“SIM kartı vali dönemin savcısına veriyor, savcı o kartı alıyor ve üzerinde herhangi bir veri girişi var mı yok mu ya da son sinyal ne zaman görülmüş hiçbir çalışma yapılmıyor. Zeinal Abakarov’u gözaltına alıp üç saat soru sorup bıraktılar. Dönemin savcısının sorduğu sorulara baktım, ‘Burada birçok soru sorulmamış’ dedim. Savcı bana dönüp ‘Ben valiyle ya da valinin oğluyla ilgili herhangi bir soru soramam’ dedi. Bunu bile sormadılar.”