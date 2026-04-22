Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde incelemeler devam ediyor: 'Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici'
Ankara'da kaza kırıma uğrayan CH-47 ağır nakliye helikopterinde incelemeler sürerken, bölgeye giden Sincan Kaymakamı Kılıç, helikopterde bulunan 5 personelin... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T02:59+0300
02:43 22.04.2026 (güncellendi: 02:59 22.04.2026)
Ankara'da kaza kırıma uğrayan CH-47 ağır nakliye helikopterinde incelemeler sürerken, bölgeye giden Sincan Kaymakamı Kılıç, helikopterde bulunan 5 personelin kazadan etkilendiğini ve hastaneye ulaştırıldığını söyledi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı Ankara'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Kara Havacılık Komutanlığı'na ait CH-47 ağır nakliye helikopterinin bulunduğu alan, jandarma ekiplerince güvenlik çemberine alındı.
Bölgede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Doğal Afetler Arama Kurtarma timi ile askeri yetkililer incelemelerilerde bulunuyor.
Gazetecilere açıklamada bulunan Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan 5 personelin etkilendiğini ve hastaneye ulaştırıldığını söyledi.,
Herhangi bir sıkıntı yok. Askeri bir helikopter olduğu için kaza-kırım heyeti de gelecek. Eğitim uçuşu yaparken, tam yere ineceği sırasında oluyor. Kara Kuvvetleri Komutanımız da geldi. Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici.