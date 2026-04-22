ABD'de mahkeme: Texas'ta sınıflara On Emir'in asılmasını anayasaya uygun
ABD'de mahkeme: Texas'ta sınıflara On Emir'in asılmasını anayasaya uygun
ABD'de mahkeme, Texas eyaletindeki kamu okullarında sınıflara On Emir'in asılmasının anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. 22.04.2026, Sputnik Türkiye
12:09 22.04.2026
© AP Photo / Dan Balilty On Emir’in en eski nüshası
On Emir’in en eski nüshası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2026
© AP Photo / Dan Balilty
ABD'de mahkeme, Texas eyaletindeki kamu okullarında sınıflara On Emir'in asılmasının anayasaya aykırı olmadığına hükmetti.
5. Federal Temyiz Mahkemesi, aleyhteki 8 oya karşı lehteki 9 oyla aldığı kararla, sınıflara On Emir'in asılmasının ebeveyn ya da öğrencilerin haklarını ihlal etmediğine karar verdi.
Kararda, "Hiçbir çocuk On Emir'i okumaya, inanmaya ya da ilahi kökenini kabul etmeye zorlanmıyor" ifadesine yer verildi.

Davacılar, konuyu Yüksek Mahkemeye taşıyacak

Karara itiraz eden aileler, On Emir'in sınıflara asılmasının öğrencileri dini telkine maruz bıraktığını ve hükümet eliyle dini bir dayatma niteliği taşıdığını savunuyor.
Davaya müdahil olan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve diğer sivil toplum kuruluşları, kararı ABD Yüksek Mahkemesine taşıyacaklarını duyurdu.
ACLU, konuya dair açıklamasında "Birinci Değişiklik, kilise ile devletin ayrılığını ve ailelerin çocuklarına dini eğitimi nasıl, ne zaman ve verip vermeyeceğini seçme özgürlüğünü güvence altına alır. Bu karar söz konusu hakları çiğnemektedir." ifadelerini kullandı.

On Emir, tartışmalara yol açtı

Texas Başsavcısı Ken Paxton kararı, "Texas ve ahlaki değerlerimiz için büyük bir zafer." şeklinde nitelendirirken, Başkan Donald Trump da On Emir'in okullara asılmasını destekleyenler arasında yer alıyor.
Karşı oy kullanan Yargıç Stephen Higginson ise anayasayı hazırlayanların "büyük dini grupların siyasi güçlerini kullanarak dinlerini başkalarına dayatmasını önlemek amacıyla" dinin devletten ayrılmasını öngördüğünü vurguladı.
Higginson, "Oysa Texas, Louisiana gibi tam da bunu yapmaya çalışmakta; siyasi tercihe dayalı belirli bir kutsal metni her devlet okulu sınıfına yerleştirmeyi yasalaştırmaktadır." ifadesini kullandı.
Texas'ın Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott tarafından imzalanan ve Eylül 2025'te yürürlüğe giren yasa, On Emir'in sınıflarda asılmasını öngörüyor.
Louisiana eyaletinde de şubat ayında benzer bir yasa yürürlüğe girerken, Alabama Valisi Kay Ivey de bu ay aynı doğrultuda bir yasa imzalamıştı.
Yasaya göre, posterlerin masrafı eyalet fonu yerine bağışlar aracılığıyla karşılanacak.
On Emir, Hz. Musa'ya Sina Dağı'nda verilen ilk ilahi emirler olarak biliniyor.
