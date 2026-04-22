ABD basını: İran’a göre önce Trump göz kırptı
Sputnik Türkiye
İran liderleri, Amerikan basınında yer alan bir analize göre bir çıkmaza ABD Başkanı Trump'tan daha uzun dayanacaklarına inanıyorlar. Ayrıntılar ve analiz haberde...
2026-04-22T16:42+0300
The New York Times (NYT) gazetesi ‘ABD Başkanı Donald Trump ve İran liderleri, aralarındaki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan önerilen görüşmelerden önceki günlerde, yüksek riskli bir cesaret oyunu gibi karşılıklı tehdit ve hakaretlerde bulundular’ ifadelerine yer verirken ekledi:
Sonunda, en azından İran'ın perspektifinden, Trump ilk geri adım atan oldu.
Salı günü geç saatlerde, ne İranlı ne de Amerikalı arabulucular ikinci tur barış görüşmeleri için Pakistan'a gitmemişken, Trump İran ile süresiz ateşkes ilan etti.
Bunun, İran liderliğine Amerikan taleplerine yanıt verme zamanı tanımak için olduğunu ve ‘görüşmeler bir şekilde sonuçlanana kadar’ süreceğini söyledi.
Haberde, “İranlılar, Trump'ın İran'ın hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmasına tahammül edebileceğinden daha uzun süre, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka'ya dayanabileceklerine inanıyorlar” denilirken eklendi:
Savaş boyunca İran, Trump'ın tehditleri karşısında üstünlük ve kayıtsızlık izlenimi vermek için alaycı memler ve videolar kullandı. Çarşamba günü İran'da, Trump ateşkesin uzatılacağını söyledikten sonra, birçok İran yarı resmi haber sitesi, İran'ı bombalamakla tehdit eden öfkeli bir Trump'ı ve boş bir müzakere odasında oturan Amerikalı arabulucularını gösteren
aynı alaycı videoyu yayınladı. Hiç gelmeyen İranlı muhataplar bunun yerine ‘Trump, sus’ yazılı bir kağıt teslim ediyor.
Milano Katolik Üniversitesi'nde İran uzmanı olan Abdulrasul Divsallar, NYT’ye yaptığı açıklamada müzakerelerin yeniden başlamasının önündeki en büyük engelin, görüşmeler başlamadan öncekiyle aynı olduğunu söyledi: Her iki ülke de kendilerini avantajlı görüyor ve şartları dikte edebiliyor.