TÜİK verilerinin görünmeyen kısmı: 15-17 yaş altında çalışan çocuk sayısı açıklanmadı

“1935 yılından beri çocukların genel nüfusa oranı en düşük seviyesine düşmüş durumda. Peki bu oranlar neden düşüyor? İnsanların çocuk yapmayı bırakın aşık olmaya bile korktukları bir durumdayız. 2024 verilerine göre 970 bin çocuk iş hayatında. TÜİK’in açıkladığı verilerde çocuk işçiliği denince 15-17 yaşlarındaki çocuk işçi oranının verildiğini görüyoruz. Bu veri 2025’te 981 bine yükselmiş durumda. TÜİK ise dün yaptığı paylaşımda bu veriyi açıklamadı. MESEM’leri sürekli konuşuyoruz. Mesele sadece 15-17 yaş değil, daha küçük yaşta çocukların da çalışmak mecburiyetinde kaldığını biliyoruz. Okul öncesinde okullaşma oranının da çok düşük olduğunu görüyoruz. İlkokul seviyesindeki okullaşma oranı yüzde 95 düzeyinde. Bunun yüzde 100 olması gerekmiyor mu? Ortaokul seviyesine gidince bu oranın daha da düştüğünü görüyoruz. Her 100 çocuktan 19’u ise okulu tamamlayamıyor. Çocuklarımızın yüzde 27.9’u yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. Her 10 çocuktan 4’ü ya yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında. Her 4 çocuktan 1’i çalışmak mecburiyetinde kalıyor. Ondan sonra da biz neden çocuklar çetelerin eline düşüyorlar diye tartışıyoruz.”