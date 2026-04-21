TÜİK verilerinin görünmeyen kısmı: 15-17 yaş altında çalışan çocuk sayısı açıklanmadı
TÜİK verilerinin görünmeyen kısmı: 15-17 yaş altında çalışan çocuk sayısı açıklanmadı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu TÜİK'in 23 Nisan öncesi açıkladığı çocuk verileri oldu. Özgan, "Her 4...
2026-04-21T13:03+0300
2026-04-21T13:03+0300
2026-04-21T13:03+0300
TÜİK’in yayımladığı resmi verilere göre, Türkiye’de çocuklar erken yaşta işçileştiriliyor. Her 4 çocuktan 1’i çalışmak mecburiyetinde kalıyor. Açıklanan raporda, çocuk işçiliğine ilişkin zaten kısıtlı olan ve 15-17 yaş arasıyla sınırlı tutulan verilerin kapsamı daha da daraltıldı.MESEM’leri hatırlatan ve daha küçük yaşta çocukların da çalışmak zorunda kaldığının altını çizen gazeteci Güçlü Özgan, “Mesele sadece 15-17 yaş arası çocukların çalışması değil” dedi.Özgan, şöyle konuştu:
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, tüi̇k, çocuk işçiliği, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, yeri ve zamanı
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, tüi̇k, çocuk işçiliği, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, yeri ve zamanı
TÜİK verilerinin görünmeyen kısmı: 15-17 yaş altında çalışan çocuk sayısı açıklanmadı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu TÜİK’in 23 Nisan öncesi açıkladığı çocuk verileri oldu. Özgan, “Her 4 çocuktan 1’i çalışmak mecburiyetinde kalıyor. Ondan sonra neden çocuklar çetelerin eline düşüyor diye soruyoruz” dedi.
TÜİK’in yayımladığı resmi verilere göre, Türkiye’de çocuklar erken yaşta işçileştiriliyor. Her 4 çocuktan 1’i çalışmak mecburiyetinde kalıyor. Açıklanan raporda, çocuk işçiliğine ilişkin zaten kısıtlı olan ve 15-17 yaş arasıyla sınırlı tutulan verilerin kapsamı daha da daraltıldı.
MESEM’leri hatırlatan ve daha küçük yaşta çocukların da çalışmak zorunda kaldığının altını çizen gazeteci Güçlü Özgan, “Mesele sadece 15-17 yaş arası çocukların çalışması değil” dedi.
“1935 yılından beri çocukların genel nüfusa oranı en düşük seviyesine düşmüş durumda. Peki bu oranlar neden düşüyor? İnsanların çocuk yapmayı bırakın aşık olmaya bile korktukları bir durumdayız. 2024 verilerine göre 970 bin çocuk iş hayatında. TÜİK’in açıkladığı verilerde çocuk işçiliği denince 15-17 yaşlarındaki çocuk işçi oranının verildiğini görüyoruz. Bu veri 2025’te 981 bine yükselmiş durumda. TÜİK ise dün yaptığı paylaşımda bu veriyi açıklamadı. MESEM’leri sürekli konuşuyoruz. Mesele sadece 15-17 yaş değil, daha küçük yaşta çocukların da çalışmak mecburiyetinde kaldığını biliyoruz. Okul öncesinde okullaşma oranının da çok düşük olduğunu görüyoruz. İlkokul seviyesindeki okullaşma oranı yüzde 95 düzeyinde. Bunun yüzde 100 olması gerekmiyor mu? Ortaokul seviyesine gidince bu oranın daha da düştüğünü görüyoruz. Her 100 çocuktan 19’u ise okulu tamamlayamıyor. Çocuklarımızın yüzde 27.9’u yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. Her 10 çocuktan 4’ü ya yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında. Her 4 çocuktan 1’i çalışmak mecburiyetinde kalıyor. Ondan sonra da biz neden çocuklar çetelerin eline düşüyorlar diye tartışıyoruz.”