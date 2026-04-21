Trump kabinesinde bir istifa daha: Çalışma Bakanı görevden ayrıldı

Sputnik Türkiye

Donald Trump'ın kabinesinde sarsıntı sürüyor. Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer, hakkında ortaya atılan 'görevi kötüye kullanma' iddialarının ardından istifa... 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T10:04+0300

ABD Başkan Donald Trump yönetiminden bir kişi daha istifa etti. Beyaz Saray, Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer’ın görevinden ayrıldığını açıkladı. Kararın, son aylarda gündeme gelen bir dizi “görevi kötüye kullanma” iddiasının ardından geldiği bildirildi.Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Chavez-DeRemer’in özel sektörde görev almak üzere yönetimden ayrıldığını belirtti. Açıklamada, bakanın görev süresi boyunca “Amerikalı çalışanların korunması ve iş gücü politikalarının geliştirilmesine katkı sağladığı” ifade edildi.Chavez-DeRemer ise kendi açıklamasında iddiaları reddederek suçlamaların “derin devlet aktörleri ve tek taraflı medya tarafından yayıldığını” savundu.Trump kabinesinde üçüncü ayrılıkChavez-DeRemer, Trump yönetiminde son dönemde görevden ayrılan üçüncü kabine üyesi oldu. Daha önce İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem mart ayında görevden alınmış, Adalet Bakanı Pam Bondi ise nisan ayında görevden uzaklaştırılmıştı.Beyaz Saray, Chavez-DeRemer’in yerine mevcut Bakan Yardımcısı Keith Sonderling’in vekaleten getirileceğini duyurdu.Görevi kötüye kullanma iddiasının ardından istifa ettiBakan hakkında yürütülen soruşturmaların, ocak ayında ortaya çıkan şikayetlerle başladığı belirtildi. İddialara göre, Chavez-DeRemer’in bazı çalışanlara kişisel talepler ilettiği ve resmi gezileri özel amaçlarla planlattığı öne sürüldü. Soruşturma sürecinde bakanlıktan en az dört üst düzey yetkilinin görevden alındığı ifade edildi.Chavez-DeRemer, 2025 yılında Senato’da yapılan oylamayla kabineye girmişti. Ancak görev süresi boyunca özellikle iş güvenliği ve ücret düzenlemelerine yönelik geri adımlar tartışma yarattı.Çalışma Bakanlığı’nın 60’tan fazla düzenlemeyi kaldırma veya değiştirme girişimi, sendikalar ve iş güvenliği uzmanları tarafından eleştirildi. Ayrıca çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma ile mücadeleye yönelik uluslararası fonların kesilmesi de tepki çekti.

