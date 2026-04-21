Sosyal medyada kimlik doğrulama tartışması
İran'da neler oluyor?
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sosyal medya platformlarına kimlik doğrulama yükümlülüğü getirilmesine ilişkin adımını değerlendirdi.
Ali Çağatay, sosyal medyadaki bu adımı sahte ve bot hesaplarla mücadele açısından önemli bulduğunu, ancak uygulamanın olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.
Çağatay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya platformlarına kimlik doğrulama yükümlülüğü getirilmesine yönelik açıklamasını değerlendirdi:
‘’Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformlarına kimlik doğrulama yükümlülüğü getireceklerini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldiği günlerde açıkladı. Devrimci bir bakan olarak önemli bir adım atacaklarını ifade etmişti. Bu adımı, dün gerçekleştirilen kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı tarafından zatı muhteremlere açıkladı. Aslında, Akın Gürlek’in bunu erkenden açıklayarak sürprizi bozduğunu da söyleyebiliriz.’’
‘Memlekette takipçi sayılarının azalması ve çoğalmasından başka derdi olmayan insanlar var’
Çağatay, son zamanlarda sosyal medyada sahte ve bot hesaplara yönelik yapılan temizliklerin bu adımı gerekli kıldığını belirterek şöyle konuştu:
‘’Sosyal medyaya kimlik doğrulama testleriyle girilmesi, uygulaması iyi midir, kötü müdür? Hem iyidir hem kötüdür. Aslında ben, iyi olabileceğini düşünüyorum çünkü sosyal medyada büyük bir kirlilik var. Mesela X’de son 1,5-2 aydır büyük bir temizlik yapılıyor. X, sosyal medyada adıyla sanıyla girmeyen bot hesapları ve sahte hesapları ayıklamaya başladı. Pek çok insan bu durumdan çok rahatsız oldu. Takipçi sayılarının azaldığını ileri sürdüler. Gerçi takipçi sayılarının azalması ve çoğalması gibi memlekette başka derdi olmayan yazıp çizenler var. Onlardan değiliz biz. Mesela benim kendi hesabımda da son 1,5 ayda yaklaşık 2000 civarında bir azalma oldu. Temizlikten kaynaklanıyor.‘’
‘Devletlerin sizi istedikleri takdirde kontrol etme yükümlülüğü vardır’
Çağatay, sosyal medya hesaplarına yönelik kimlik doğrulama uygulamasını desteklediğini, ancak konunun olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti:
‘’Şimdi burada Türkiye’deki uygulama, sosyal medya hesaplarına kimlik kartıyla ya da kimlik bilgileriyle girilmesi uygulamasıdır; ben bunu destekliyorum. Burada devletin bizi fişlediği, kayda aldığı ya da gözetlediği gibi sonuçlar çıkarılıyor. Bazı bilgilerinizi verdiğiniz takdirde denetlendiğinizi düşünmeyiniz. Devletlerin sizi istedikleri takdirde kontrol etme yükümlülüğü vardır. Tarihten bu yana, devletin görevi zaten budur. Olumlu olumsuz yanlarıyla meseleye bakmak lazım. Ben olumlu görüyorum. Sakıncalarını da elbette göz ardı etmiyorum.’’