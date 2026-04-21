Sosyal medyada kimlik doğrulama tartışması

‘’Sosyal medyaya kimlik doğrulama testleriyle girilmesi, uygulaması iyi midir, kötü müdür? Hem iyidir hem kötüdür. Aslında ben, iyi olabileceğini düşünüyorum çünkü sosyal medyada büyük bir kirlilik var. Mesela X’de son 1,5-2 aydır büyük bir temizlik yapılıyor. X, sosyal medyada adıyla sanıyla girmeyen bot hesapları ve sahte hesapları ayıklamaya başladı. Pek çok insan bu durumdan çok rahatsız oldu. Takipçi sayılarının azaldığını ileri sürdüler. Gerçi takipçi sayılarının azalması ve çoğalması gibi memlekette başka derdi olmayan yazıp çizenler var. Onlardan değiliz biz. Mesela benim kendi hesabımda da son 1,5 ayda yaklaşık 2000 civarında bir azalma oldu. Temizlikten kaynaklanıyor.‘’