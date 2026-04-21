Serhat Ayan, Palantir’in manifestosunu değerlendirdi: ‘Kod kimdeyse o yönetir’ diyorlar

Radyo Sputnik Programcısı Serhat Ayan, Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum'da Palantir'in manifestosunu "Nereden bakarsak bakalım feodalizmin dibi" sözleriyle...

2026-04-21T21:31+0300

Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum’a konuk olan Radyo Sputnik Programcısı Serhat Ayan, ABD’li yazılım ve savunma teknolojileri şirketi Palantir’in gündemdeki manifestosunu değerlendirdi.Şirket, CEO Alexander C. Karp’ın yeni kitabından yapılan alıntıları içeren 22 maddelik paylaşımında, Silikon Vadisi’nin ulusal güvenlikte daha aktif rol alması gerektiğini savundu. Paylaşımda yapay zekâ temelli caydırıcılığın yeni dönemin belirleyici unsuru olacağı vurgulandı.‘Teknoloji dünyasının pis işlerini yapan bir şirket’Palantir’in manifestosunu ve Yunanistan Eski Maliye Bakanı ve ekonomist Yanis Varoufakis’in yanıtını değerlendiren Serhat Ayan, “Palantir 250 milyar dolarlık ve teknoloji dünyasının pis işlerini yapan bir şirket. Mesela bir yerde savaş aleti yapılacak koşa koşa Palantir’e gidiliyor. Göçmenlerin Amerika’dan koparılması için bir yazılım yapmışlardı. İsrail, insanların kafasına en doğru şekilde nasıl füze atacak? Koşa koşa Palantir’e gidiyor. Böyle bir şirket. Masumiyet karinesinin yok sayılması da var maddeler arasında. Öngörücü yargı deniyormuş buna. Vicdan ve ifade özgürlüğünün ihanet olarak kodlanması da maddeler arasında. ‘Herkes devlet ne diyorsa yapmalıdır’ diyor. Bunlar CEO’nun çıkardığı kitabın özeti aslında” ifadelerini kullandı.‘Nereden bakarsak bakalım feodalizmin dibi’Varaofakis’in bu açıklamayı “teknolojik feodalizm” olarak tanımladığın vurgulayan Ayan, “Bu tanımlama tam oturuyor. 17. Yüzyıl İngiltere’sinde burjuvalar, krala ‘para kimdeyse o yönetir’ demişti ve anayasal meşrutiyete geçtiler. Şimdi de bunlar; ‘Kod kimdeyse o yönetir. Ekonomiyi benim kodum yönetiyor, ülkeleri benim kodum koruyor, insanlara benim kodum iş buluyor. Her şeyi ben yapıyorsam sana ne gerek var?’ deyip bir Teknolojik Cumhuriyet önerisi ortaya koyuyorlar. Nereden bakarsak bakalım feodalizmin dibi bu” diye konuştu.‘Yönetimi teknoloji elitlerinin devralması gerektiğini söylüyor’Şirketin CEO’sunun “teknolojik otokrasi” istediğini belirten Ayan şunları söyledi:Varaofakis’in yanıtlarıAyan, Varaofakis’in her maddeye bir yanıt verdiğini ve şirketin açıklamalarını “Devletleri ve şirketleri yutan derebeylikler, insan iradesini hackleyen ve rant üreten bir köleleştirme aracı, teknolordlara bedava veri sağlayan bulut köleleri” ifadeleriyle tanımladığını aktardı. Bu gibi teknoloji şirketlerine karşı toplumun ses çıkartması gerektiğini söyleyen Ayan, “Bu açıklama teknoloji şirketlerinin neden daha fazla ileri gitmemesi gerektiğini anlattı bize” dedi.

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

