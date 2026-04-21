Serhat Ayan, Palantir’in manifestosunu değerlendirdi: ‘Kod kimdeyse o yönetir’ diyorlar
Radyo Sputnik Programcısı Serhat Ayan, Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum'da Palantir'in manifestosunu "Nereden bakarsak bakalım feodalizmin dibi" sözleriyle... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T21:31+0300
Radyo Sputnik Programcısı Serhat Ayan, Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum’da Palantir’in manifestosunu “Nereden bakarsak bakalım feodalizmin dibi” sözleriyle değerlendirdi. Ayan, “Teknoloji dünyasının pis işlerini yapan bir şirket. Masumiyet karinesinin, savaş hukukunun yok sayılmasını istiyorlar. ‘Kod kimdeyse o yönetir’ diyorlar” dedi.
Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum’a konuk olan Radyo Sputnik Programcısı Serhat Ayan, ABD’li yazılım ve savunma teknolojileri şirketi Palantir’in gündemdeki manifestosunu değerlendirdi.
Şirket, CEO Alexander C. Karp’ın yeni kitabından yapılan alıntıları içeren 22 maddelik paylaşımında, Silikon Vadisi’nin ulusal güvenlikte daha aktif rol alması gerektiğini savundu. Paylaşımda yapay zekâ temelli caydırıcılığın yeni dönemin belirleyici unsuru olacağı vurgulandı.
‘Teknoloji dünyasının pis işlerini yapan bir şirket’
Palantir’in manifestosunu ve Yunanistan Eski Maliye Bakanı ve ekonomist Yanis Varoufakis’in yanıtını değerlendiren Serhat Ayan, “Palantir 250 milyar dolarlık ve teknoloji dünyasının pis işlerini yapan bir şirket. Mesela bir yerde savaş aleti yapılacak koşa koşa Palantir’e gidiliyor. Göçmenlerin Amerika’dan koparılması için bir yazılım yapmışlardı. İsrail, insanların kafasına en doğru şekilde nasıl füze atacak? Koşa koşa Palantir’e gidiyor. Böyle bir şirket. Masumiyet karinesinin yok sayılması da var maddeler arasında. Öngörücü yargı deniyormuş buna. Vicdan ve ifade özgürlüğünün ihanet olarak kodlanması da maddeler arasında. ‘Herkes devlet ne diyorsa yapmalıdır’ diyor. Bunlar CEO’nun çıkardığı kitabın özeti aslında” ifadelerini kullandı.
‘Nereden bakarsak bakalım feodalizmin dibi’
Varaofakis’in bu açıklamayı “teknolojik feodalizm” olarak tanımladığın vurgulayan Ayan, “Bu tanımlama tam oturuyor. 17. Yüzyıl İngiltere’sinde burjuvalar, krala ‘para kimdeyse o yönetir’ demişti ve anayasal meşrutiyete geçtiler. Şimdi de bunlar; ‘Kod kimdeyse o yönetir. Ekonomiyi benim kodum yönetiyor, ülkeleri benim kodum koruyor, insanlara benim kodum iş buluyor. Her şeyi ben yapıyorsam sana ne gerek var?’ deyip bir Teknolojik Cumhuriyet önerisi ortaya koyuyorlar. Nereden bakarsak bakalım feodalizmin dibi bu” diye konuştu.
‘Yönetimi teknoloji elitlerinin devralması gerektiğini söylüyor’
Şirketin CEO’sunun “teknolojik otokrasi” istediğini belirten Ayan şunları söyledi:
“Devletin hantal bir inovasyon çöplüğüne dönüştüğünü söylüyorlar. Bunu da yazılımcıların, mühendislerin çözeceğini ve teknoloji elitlerini bu işi devralması gerektiğini söylüyor. Demokrasi, oy verme gibi şeylere ‘sürü zekası’ diyor ve bunları stratejik bir zafiyet olarak görüyor. Savaş hukukunu stratejik zafiyet olarak görüyor. Savaşın normalleştirilmesini savunuyor. Söyledikleri o kadar cahilce ki, ciddiye alıp cevap vermeye değmez. Fakat dünya öyle bir yere gitti ki bu adamlara cevap vermek gerekiyor. Yoksa Trump gibi tipler çıkacak ortaya. Bu adamın Trump’la da çok ciddi ilişkisi var.”
Ayan, Varaofakis’in her maddeye bir yanıt verdiğini ve şirketin açıklamalarını “Devletleri ve şirketleri yutan derebeylikler, insan iradesini hackleyen ve rant üreten bir köleleştirme aracı, teknolordlara bedava veri sağlayan bulut köleleri” ifadeleriyle tanımladığını aktardı. Bu gibi teknoloji şirketlerine karşı toplumun ses çıkartması gerektiğini söyleyen Ayan, “Bu açıklama teknoloji şirketlerinin neden daha fazla ileri gitmemesi gerektiğini anlattı bize” dedi.