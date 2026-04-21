https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/okullarda-kgys-sistemine-gecilecek-1105181444.html
Okullarda KGYS sistemine geçilecek
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırılarının ardından alınan güvenlik önlemlerinin detaylarını... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T15:24+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
kahramanmaraş
şanlıurfa
kent güvenlik yönetim sistemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Şanlıurfa ile Kahramanmaraş’ta bir gün arayla gerçekleştirilen ve can kayıplarıyla sonuçlanan okul saldırılarını engellemek adına önlemler alınmaya çalışılıyor. Saldırıların ardından alınan kararlar kapsamında 55 bin okulun tamamına güvenlik kamerası kurulacak.Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, alınan bu önlemlere yönelik detayları Gün Ortası programında paylaştı. Kameraların Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne dahil edileceğini söyleyen Aslan, “Okullar polisler tarafından sürekli gözetim altında tutulacak. Turnikeli geçiş sistemine geçilecek” dedi.Aslan, okul girişlerinde el dedektörleriyle tarama yapılacağını belirterek “Randevusuz girişler yasaklanacak. Ziyaretçiler okul idaresinin onayıyla kontrol edilip güvenlik taramasından geçtikten sonra içeri alınacak” ifadelerini kullandı.Okul çevresinde ilgisi olmayan kişi ve grupların beklemesinin engelleneceğini de söyleyen Aslan, “Emniyet ekipleri okul çevrelerindeki şüpheli kişilere dönük kontrolleri sıkılaştıracak” diye konuştu.
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
