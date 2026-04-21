Okullarda KGYS sistemine geçilecek

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen okul saldırılarının ardından alınan güvenlik önlemlerinin detaylarını... 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T15:24+0300

Şanlıurfa ile Kahramanmaraş’ta bir gün arayla gerçekleştirilen ve can kayıplarıyla sonuçlanan okul saldırılarını engellemek adına önlemler alınmaya çalışılıyor. Saldırıların ardından alınan kararlar kapsamında 55 bin okulun tamamına güvenlik kamerası kurulacak.Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, alınan bu önlemlere yönelik detayları Gün Ortası programında paylaştı. Kameraların Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne dahil edileceğini söyleyen Aslan, “Okullar polisler tarafından sürekli gözetim altında tutulacak. Turnikeli geçiş sistemine geçilecek” dedi.Aslan, okul girişlerinde el dedektörleriyle tarama yapılacağını belirterek “Randevusuz girişler yasaklanacak. Ziyaretçiler okul idaresinin onayıyla kontrol edilip güvenlik taramasından geçtikten sonra içeri alınacak” ifadelerini kullandı.Okul çevresinde ilgisi olmayan kişi ve grupların beklemesinin engelleneceğini de söyleyen Aslan, “Emniyet ekipleri okul çevrelerindeki şüpheli kişilere dönük kontrolleri sıkılaştıracak” diye konuştu.

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

