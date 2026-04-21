Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
Okullarda KGYS sistemine geçilecek
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen okul saldırılarının ardından alınan güvenlik önlemlerinin detaylarını... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Tüm yazılar
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen okul saldırılarının ardından alınan güvenlik önlemlerinin detaylarını paylaştı. Aslan, güvenlik kameralarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne bağlanacağını söyledi.
Şanlıurfa ile Kahramanmaraş’ta bir gün arayla gerçekleştirilen ve can kayıplarıyla sonuçlanan okul saldırılarını engellemek adına önlemler alınmaya çalışılıyor. Saldırıların ardından alınan kararlar kapsamında 55 bin okulun tamamına güvenlik kamerası kurulacak.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, alınan bu önlemlere yönelik detayları Gün Ortası programında paylaştı. Kameraların Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne dahil edileceğini söyleyen Aslan, “Okullar polisler tarafından sürekli gözetim altında tutulacak. Turnikeli geçiş sistemine geçilecek” dedi.
Aslan, okul girişlerinde el dedektörleriyle tarama yapılacağını belirterek “Randevusuz girişler yasaklanacak. Ziyaretçiler okul idaresinin onayıyla kontrol edilip güvenlik taramasından geçtikten sonra içeri alınacak” ifadelerini kullandı.
Okul çevresinde ilgisi olmayan kişi ve grupların beklemesinin engelleneceğini de söyleyen Aslan, “Emniyet ekipleri okul çevrelerindeki şüpheli kişilere dönük kontrolleri sıkılaştıracak” diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
