‘Lübnan’ın tutumunu diplomatlar belirleyecek, Maruniler tavizkar davranabilir’

“Lübnan ile İsrail arasındaki sınırın meşru bir sınır olmadığını biliyoruz. 1949’daki ateşkesle çizilen bir sınır var. 2000’de İsrail’in çekilmesinden sonra çizilen bir sınır var ancak iki devlet de birbirini tanımıyor. İsrail kurulduğundan beri Lübnan’daki Maruni toplumunu ve liderlerini de kullanarak iki ülke arasında kesin bir barış anlaşması ve sınır çizilmesini istiyor. Burada daha önce görüşmeler olmuştu. 1982 yılında İsrail, Lübnan’ı işgal ettikten sonra 1983’te bir anlaşma imzalanmıştı. O dönem Beşir Cemayel koltuğa oturamadan öldürülmüş, Beşir Cemayel’in kardeşi Emin Cemayel devlet başkanı olmuştu. Aslında bugünkü tartışmalar 1983’teki 17 Mayıs Anlaşması’nı hatırlatıyor. Bu anlaşma, taraflar arasındaki müzakerelerin sonucunda ortaya çıkmıştı. Uygulamaya da konulacaktı ancak İsrail, Suriye’nin Lübnan’dan çekilmesi şartını sunmuştu. Suriye’nin müdahalesiyle bu anlaşma iptal olmuştu. Bugüne gelecek olursak Joseph Avn ve Nevvaf Selam Macron ile de görüşecek. Amerika’nın Lübnan’daki Büyükelçisi Michel İsa Cumhurbaşkanı ile görüştü. Trump ile Avn arasında da görüşme olacağı yönünde iddialar var. Avn ile Netanyahu arasında görüşme iddiaları da vardı. Avn bunu yalanladı. Maruni lider Semir Caca, görüşmenin kesinlikle olması gerektiğini ifade etti. Karmaşık bir durum var.Hizbullah’ın da savaşıp savaşmayacağını savaşın başında bilmiyorduk örneğin. Ancak performansları fena değildi. Naim Kasım da Hasan Nasrallah gibi bir liderden sonra örgütün silahlı gücünü ayakta tutabilecek bir lider olduğunu gösterdi. Ancak Hizbullah’ın ne kadar savaşıp savaşamayacağını bilmiyoruz. Hizbullah, İsrail ile yapılacak görüşmelere doğrudan karşı ancak güneydeki İsrail işgalinin sonlandırılması durumunda müzakerelerin Hizbullah için de bir sorun teşkil etmeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak olumlu şeyler söylerken devreye İsrail faktörü giriyor. 2024’te 27 Kasım’da yapılan bir ateşkes vardı ancak İsrail Hizbullah cevap vermemesine rağmen 15 ayda her yeri yine bombalamıştı. Geçtiğimiz günlerde de benzer şeyleri gördük. Önce bir ileri savunma hattı gibi bir harita yayınladılar. 50 Lübnan köyünün İsrail’in kontrolünde kalacağı ve bölgeye kimsenin girmemesi gerektiğini ifade ettiklerini gördük. Ateşkesten bu yana askeri tankların patlayıcılara çarpması sonucu birkaç İsrail askeri de öldü. Güvenli bölge hattındaki sınıra yakın köylerin yok edildiğini görüyoruz. Köylerdeki evlerde Hizbullah’ın saklandığını iddia ediyorlar. Daha önce Filistin’de yaptıkları gibi bu köyleri insansızlaştırmaya çalıştıklarını anlamak çok zor değil.”