İran Dışişleri Bakanlığı: ABD ile müzakereler için henüz bir karar alınmadı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'da yapılacak ABD ile müzakereler konusunda nihai kararın henüz alınmadığını açıkladı. 21.04.2026, Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’da yapılacak ABD ile müzakereler konusunda nihai kararın henüz alınmadığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’da gerçekleşmesi planlanan ABD ile müzakerelere katılım konusunda İran’ın henüz bir karar almadığını belirtti.
İran devlet televizyonu IRIB’in aktardığına göre Bekayi, "Pakistan’daki müzakerelere katılım veya katılmama konusunda henüz nihai bir karar alınmış değil" dedi.
Diplomat, bu belirsizliğin nedeninin Amerikan tarafının çelişkili mesajları, tutumu ve "kabul edilemez" eylemleri olduğunu vurguladı.
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran topraklarındaki hedeflere yönelik saldırıları sonucunda 3 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Washington ve Tahran, 8 Nisan'da iki haftalık bir ateşkes ilan etmişti. Bu ateşkesin ardından İslamabad'da yapılan müzakereler sonuçsuz kalmıştı. Çatışmaların yeniden başladığına dair bir bilgi yok, ancak ABD'nin İran limanlarına blokaj uygulamaya başladığı bildiriliyor. Arabulucular ise yeni bir müzakere turu düzenlemek için çaba sarf ediyor.
