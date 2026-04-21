Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/eski-tunceli-belediye-baskani-macoglu-anlatti-gulistan-doku-cinayetinde-birilerinin-korundugunu-1105185580.html
Eski Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu anlattı: Gülistan Doku cinayetinde birilerinin korunduğunu biliyorduk
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Siyasetçi Mehmet Fatih Maçoğlu, Yusuf Kazdal’ın ağabeyi Yahya Kazdal ve Rojvelat Kızmaz’ın ağabeyi Mehmet... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T19:15+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Fatih Maçoğlu, Radyo Sputnik programında Gazeteci Mustafa Hoş'a cinayet hakkında bildiklerini anlattı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
19:15 21.04.2026
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2026
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Siyasetçi Mehmet Fatih Maçoğlu, Yusuf Kazdal’ın ağabeyi Yahya Kazdal ve Rojvelat Kızmaz’ın ağabeyi Mehmet Kızmaz oldu. Radyo Sputnik programında Gülistan Doku, Yahya Kazdal ve Rojvelat Kızmaz’ın akıbeti konuşuldu.
Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Fatih Maçoğlu, Radyo Sputnik programında Gazeteci Mustafa Hoş’a cinayet hakkında bildiklerini anlattı.
Siyasetçi Mehmet Fatih Maçoğlu şunları söyledi:
Ailenin 6 yıl boyuncaki o mücadelesi, o acılarının üzerine üzerine gitmiş olması hakikaten saygı duyulmaya layık. Aileyle diyalog içinde olduk. Hemen hemen bütün şeyleri takip ettik o süreçte. Ama hakikaten hem aileyle olan valinin, o dönem valinin, aileyle olan diyalog, o aileye çocuğumuzu da vereceğiz, onların bütün dikkatlerini, intiharı ya da o köprüden atladığım şeyi üzerinde aileyle etrafına da koydukları kendi güvenlik grubunu, o dönemin İş Kur müdürünün, etrafındakilerin hem bütün demokrasi kuvvetlerine, siyasi partilere hem de bizimle görüştürememesi, bize bilgi verilmemesi, sadece bütün şeylerin dikkatini, intihar üzerine yapmış olması bu yönde baktığında aslında nasıl kötü bir şey imkanlandığı bu yönden baktığımızda görülüyor. Dalgıç arkadaşlarla görüştüğümüzde oralarda hiçbir şeyin olmadığını birkaç gün içinde söyleyebilir aslında. Aslında gerçekten çok büyük bir şeytanın aklına gelmeyecek şeylerin planlandığını görüyorum. Ama hiçbirimiz hakikaten böyle bir planın yapılabileceği hiçbirimizin aklına gelmedi. Evet şunu biliyorduk, biz birileri korunuyoruz. Çünkü orada öyle kolay değil insanın kaybolma ihtimali, her tarafın gözetlendiği bir kentte mümkün mü? Bir insan kaybolabilir mi? Daha insan bir kere ses çıkarmadan hemen gelip de alındığı bir kentten bahsediyoruz. Ama şöyle bir şey de vardı. Yani Tuncay Sonel birinci günden itibaren belediyeyi kazandığımız günden itibaren bize mazbata vermemek için uzun bir süre bekletti. Ve gerçekten de birinci günden itibaren bizimle olan o kabullenmeme kavga meselesi Gülistan'ın ailesinin özellikle Aygül'ün etrafında da bir dönem bizim dalgıç arkadaşlarla görüşmeye kadar bilgi verilmemesi yasaklaması da aslında o günden bugünün ilişkili olduğu görülüyor. Bugün de baktığımızda görülüyor. Aileyi izole edip ailenin söz verip aileyi uzun süre orada beklettiği bu günden baktığımızda görülüyor ama artık yavaş yavaş düğümün başka alana doğru evrildiğini görünce bu günler ortaya çıkmaya başladı. Hemen etrafı çeviriyoruz. Siyasetle diyalog kurmamaları için, siyaset kurumlarla diyalog kurmamaları için, demokratik kurumlarla işte kadın hareketleriyle diyalog kurmamaları için hızlı bir şekilde ailenin şey olduğunu yani sonradan açıklamaları görünce tabi bizim duymadan yapılan şeyler işte açıklama yaparsanız eğer onlarla diyalog kurarsanız vali size yardım etmeyecek gibi aileyi bir yerde de sorumlu haline getiriyor. Yani siz eğer onlarla diyalog kurarsanız ben de size yardım etmeyeceğim şeyine sokmaya başladı.
