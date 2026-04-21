Doç. Dr. Kemal Olçar: ABD askeri yığınak yaparken ateşkesten söz edilemez
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne katılarak ABD’nin Körfez’e yaptığı askeri yığınağı değerlendirdi. Olçar, “Zaten bir ateşkesten de söz edemiyoruz. Askeri hareketlilik devam ediyor, askerler yığınaklanmaya devam ediyor” dedi.
ABD’nin İran savaşında ciddi bir meşruiyet sorunu yaşadığını belirten Olçar, “Meşruiyet sağlamak için önce nükleer kartını öne sürdüler, daha sonra balistik füzelerle ilgili belli kısıtlar koydular, rejim dendi, vekalet güçler dendi... Şimdi ise odaklandığımız nokta Hürmüz Boğazı. Bu boğazı elinde bulunduran ülke ciddi avantajlar elde ediyor. ABD’nin boğazı kontrol ederek Çin’in kontrolünü sağlamak gibi bir hedefi var. ABD aradığı bu meşruiyeti Hürmüz Boğazı üzerinden sağlamak istiyor. ABD artık ‘temel hedefimiz Hürmüz Boğazını ticaret gemilerine açık tutmak’ diyor” ifadelerini kullandı.
‘Bu kadar askeri yığınak yapılırken ateşkesten söz edemeyiz’
ABD ile İran arasındaki müzakerelerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Olçar, şunları söyledi:
“Müzakereciler doğru seçilmemiş, müzakere yöntemi uygun değil, bir çerçeve anlaşması yok. Çerçeve anlaşması olmadan teknik kadroların çalışmasının imkanı yok. Bir hükümet direktifi olması lazım tarafların. Böyle bir çerçeve olmayınca teknik kadroların elleri kolları bağlanıyor. Zaten bir ateşkesten de söz edemiyoruz. Askeri hareketlilik devam ediyor, askerler yığınaklanmaya devam ediyor. Irak, Ürdün, Suudi Arabistan ve Körfez bölgesine çeşitli uçaklar iniyor. İkmal, değiştirme ve takviye yapıyorlar. Bu ‘Biz ateşi kestik ama geri planda da taarruz için hazırlık yapıyoruz’ demektir. Bu sebeplerle müzakereler kadük doğdu ve ilerlemiyor. Öte yandan İran, ABD’nin eline meşruiyet için koz verdi. ABD müteffiklik konusundaki eksikliklerini de bu gerekçeyle kapatabilir. Yarın öbür gün İngiltere ya da Avrupa ‘Artık yeter. Biz bu bölgede ABD’yle müşterek bir faaliyet icra edeceğiz. Bu kanalı derhal açın’ diyebilir. ABD’nin adımlarını ben başından beri zaman kazanma olarak okuyorum.”
Olçar, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nın açılmasını meşru bir bahane olarak sunup başlatacağı olası bir saldırının, devamında rejim değişikliği, nükleer silah gibi hedeflerine ulaşmasına da yardımcı olacağını vurguladı.
‘İran savaşa hazırlanıyor’
ABD’nin dünyanın en büyük ve en ağır nakliye uçaklarıyla ikmal yaptığını ve bunun olumsuz bir sinyal olduğunu belirten Olçar, “Irak topraklarındaki yığınaklanma tali bir taarruzun işareti. Asıl taarruzun Hürmüz Boğazı’nda ya da Basra Körfezi’nde olacağına dair işaretler çok yüksek. Onun için buradaki faaliyetler Çin, Rusya ve İran tarafından yakından takip ediliyor. İran’ın da yakın tarihteki bir savaşa hazırlandığını söyleyebiliriz” dedi.