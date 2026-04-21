Doç. Dr. Kemal Olçar: ABD askeri yığınak yaparken ateşkesten söz edilemez

Doç. Dr. Kemal Olçar: ABD askeri yığınak yaparken ateşkesten söz edilemez

Sputnik Türkiye

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne katılarak ABD’nin Körfez’e yaptığı askeri yığınağı değerlendirdi. Olçar, “Zaten bir... 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T14:47+0300

2026-04-21T14:47+0300

2026-04-21T14:47+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

radyo

radyo

radyo

radyo sputnik

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

Askeri Stratejist Kemal Olçar, Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’nde ABD’nin son günlerde Körfez’e yaptığı askeri yığınaklanmayı değerlendirdi.ABD’nin İran savaşında ciddi bir meşruiyet sorunu yaşadığını belirten Olçar, “Meşruiyet sağlamak için önce nükleer kartını öne sürdüler, daha sonra balistik füzelerle ilgili belli kısıtlar koydular, rejim dendi, vekalet güçler dendi... Şimdi ise odaklandığımız nokta Hürmüz Boğazı. Bu boğazı elinde bulunduran ülke ciddi avantajlar elde ediyor. ABD’nin boğazı kontrol ederek Çin’in kontrolünü sağlamak gibi bir hedefi var. ABD aradığı bu meşruiyeti Hürmüz Boğazı üzerinden sağlamak istiyor. ABD artık ‘temel hedefimiz Hürmüz Boğazını ticaret gemilerine açık tutmak’ diyor” ifadelerini kullandı.‘Bu kadar askeri yığınak yapılırken ateşkesten söz edemeyiz’ABD ile İran arasındaki müzakerelerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Olçar, şunları söyledi:Olçar, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nın açılmasını meşru bir bahane olarak sunup başlatacağı olası bir saldırının, devamında rejim değişikliği, nükleer silah gibi hedeflerine ulaşmasına da yardımcı olacağını vurguladı.‘İran savaşa hazırlanıyor’ABD’nin dünyanın en büyük ve en ağır nakliye uçaklarıyla ikmal yaptığını ve bunun olumsuz bir sinyal olduğunu belirten Olçar, “Irak topraklarındaki yığınaklanma tali bir taarruzun işareti. Asıl taarruzun Hürmüz Boğazı’nda ya da Basra Körfezi’nde olacağına dair işaretler çok yüksek. Onun için buradaki faaliyetler Çin, Rusya ve İran tarafından yakından takip ediliyor. İran’ın da yakın tarihteki bir savaşa hazırlandığını söyleyebiliriz” dedi.

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, abd, i̇ran, hürmüz boğazı