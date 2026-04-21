BM’den çarpıcı rapor: Düzensiz göçte binlerce can kaybı
BM’den çarpıcı rapor: Düzensiz göçte binlerce can kaybı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2025 yılında yaklaşık 8 bin düzensiz göçmen hayatını kaybetti ya da kayboldu. Açıklamada, bunun önlenebilir bir trajedi... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T16:39+0300
2026-04-21T16:39+0300
2026-04-21T16:39+0300
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İnsani Yardım ve Kurtarma Dairesi Direktörü Maria Moita, "2025'te dünya genelinde yaklaşık 8 bin göçmen güvenli bir yere ulaşmaya veya daha iyi bir gelecek aramaya çalışırken öldü veya kayboldu." dedi.Moita, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Moita, Asya'nın, en yüksek düzensiz göçmen ölümlerinin kayıtlara geçtiği bölge olduğunu hatırlatarak, bunlar arasında yüzlerce Arakanlı Müslüman ve Afgan'ın da yer aldığını söyledi.Bu sayıların, çatışma ve zulümden kaçan insanların yaşamlarını tehdit eden risklerle karşı karşıya kalmaya devam ettiklerini gösterdiğini kaydeden Moita, "Bu rakamlar, önlenebilir trajedileri önlemede kolektif bir başarısızlığı yansıtıyor." dedi.Moita, IOM'nin kayıp göçmen projeleri aracılığıyla 2014'ten bu yana en az 340 bin kişinin "göçmen statüsünden" doğrudan faydalandığını tahmin ettiğini de söyledi.Göç yollarına ilişkin baskıların hafiflemediğinin ve yolların değişmeye devam ettiğinin altını çizen Moita, çatışmalar, iklim değişikliği, işgücü talepleri ve ülkeler tarafından alınan önlemlerin, insanların nasıl ve nereye hareket ettiğini yeniden şekillendirdiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/iran-abd-savasi-muzakereler-ve-sonrasi-icin-olasi-senaryolar-ne-1105182074.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uluslararası göç örgütü (iom), bm cenevre ofisi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, mülteci, düzensiz göç
BM’den çarpıcı rapor: Düzensiz göçte binlerce can kaybı
Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2025 yılında yaklaşık 8 bin düzensiz göçmen hayatını kaybetti ya da kayboldu. Açıklamada, bunun önlenebilir bir trajedi olduğu vurgulandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İnsani Yardım ve Kurtarma Dairesi Direktörü Maria Moita, "2025'te dünya genelinde yaklaşık 8 bin göçmen güvenli bir yere ulaşmaya veya daha iyi bir gelecek aramaya çalışırken öldü veya kayboldu." dedi.
Moita, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Moita, Asya'nın, en yüksek düzensiz göçmen ölümlerinin kayıtlara geçtiği bölge olduğunu hatırlatarak, bunlar arasında yüzlerce Arakanlı Müslüman ve Afgan'ın da yer aldığını söyledi.
Bu sayıların, çatışma ve zulümden kaçan insanların yaşamlarını tehdit eden risklerle karşı karşıya kalmaya devam ettiklerini gösterdiğini kaydeden Moita, "Bu rakamlar, önlenebilir trajedileri önlemede kolektif bir başarısızlığı yansıtıyor." dedi.
Moita, IOM'nin kayıp göçmen projeleri aracılığıyla 2014'ten bu yana en az 340 bin kişinin "göçmen statüsünden" doğrudan faydalandığını tahmin ettiğini de söyledi.
Göç yollarına ilişkin baskıların hafiflemediğinin ve yolların değişmeye devam ettiğinin altını çizen Moita, çatışmalar, iklim değişikliği, işgücü talepleri ve ülkeler tarafından alınan önlemlerin, insanların nasıl ve nereye hareket ettiğini yeniden şekillendirdiğini de sözlerine ekledi.