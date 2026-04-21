BKM açıkladı: Kartlı ödemeler martta 2.6 Trilyon TL oldu

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) mart ayına ilişkin verileri yayımladı. Türkiye’de kartlı ödemeler martta 2.6 trilyon lirayı aştı. 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T17:18+0300

Türkiye’de kartlı ödemeler hem tutar hem işlem adedi açısından dikkat çekici bir büyüme kaydetti.Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; mart ayında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 2 trilyon 608.3 milyar liraya ulaştı. Bu tutarın 2 trilyon 218.8 milyar lirası kredi kartlarıyla, 380.9 milyar lirası banka kartlarıyla, 8.6 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.Kart sayılarında da artış sürdü. Türkiye’de kredi kartı sayısı 146.2 milyona, banka kartı sayısı 214.7 milyona yükselirken, ön ödemeli kart sayısı 97.9 milyona yükseldi. Yıllık bazda kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 8 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 13 düşüş görüldü. Toplam kart sayısı ise yüzde 4 artışla 458.8 milyona çıktı.Ödeme tutarındaki büyüme kredi kartlarında yüzde 50, banka kartlarında yüzde 60 olarak kaydedilirken, ön ödemeli kartlarda yüzde 76’lık gerileme yaşandı.Kartlı ödeme adedi de yükseldi. Martta toplam işlem sayısı yüzde 10 artarak 1.8 milyara ulaştı. Bunun 1 milyar 21.3 milyonu kredi kartı, 697.6 milyonu banka kartı, 34.7 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.İnternetten yapılan kartlı ödemelerde de güçlü artış dikkat çekti. E-ticaret ödemeleri yıllık bazda yüzde 53 artarak 791.4 milyar liraya ulaştı ve toplam içindeki payı yüzde 31 oldu. İnternetten yapılan işlem sayısı ise yüzde 11 artışla 257.2 milyona çıktı.Temassız ödemeler de yaygınlığını artırdı. Martta temassız işlem sayısı yüzde 10 artarak 1 milyar 153.2 milyona yükselirken, tutar bazında yüzde 50 artışla 849.8 milyar liraya ulaştı. Mağaza içi her 5 kartlı ödemenin 4’ünün temassız yapılması, bu yöntemin günlük alışverişteki ağırlığını ortaya koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/kredi-karti-limiti-duzenlemesi-askiya-aliniyor-limitler-degisecek-mi-1105123660.html

