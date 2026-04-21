https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/bahcelinin-yuzugu-ve-rozetindeki-mesaj-dikkat-cekti-1105178869.html
Bahçeli'nin yüzüğü ve rozetindeki mesaj dikkat çekti
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda taktığı yüzük ve rozette şair ve yazar Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nın 'Meydan' şiirinden... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
yaşam
mhp
devlet bahçeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105178413_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_1f9e5c4858e15df1977260f5cdad3a13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105178413_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_8de2078b4f7d655363941133e334dfcb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda taktığı yüzük ve rozette şair ve yazar Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nın 'Meydan' şiirinden alıntılanan sözler dikkat çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, taktığı yüzük ve rozetteki mesaj damga vurdu. Bahçeli'nin özel tasarım yüzüğü ile rozetinde, şair ve yazar Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun 'Meydan' şiirinden alıntılanan "Uyanınca Türk'ün özü, gerçekleşir Tanrı sözü" ifadesi yer aldı.
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu kimdir?
Destan şairi olarak tanınan Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, öğretmenlik ve çeşitli memurluk görevlerinde bulundu. Edebiyat tarihlerinde Türkçü ve Turancı olarak tanınan Hüseyin Nihal Atsız'dan etkilenen Gençosmanoğlu, Bozkurtların Destanı adlı şiir kitabı, Atsız'ın Bozkurtların Ölümü adlı romanından esinlenerek şiirleştirilmiştir. Şiirlerinde ve yazılarında Arif Nihat Asya, Yahya Kemal, Basri Gocul, Hüseyin Nihal Atsız ve Fikret Memişoğlu'nun etkileri görülen şair, 1992 yılında hayatını kaybetmişti.