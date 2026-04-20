Vizelerde dolandırıcılık: Bot yazılımla randevu satılıyor
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, bot yazılımlarla satılan Schengen vize başvurularına yönelik konuştu. Aslan, teknik olarak bu dolandırıcılığın önüne... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T14:47+0300
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, bot yazılımlarla satılan Schengen vize başvurularına yönelik konuştu. Aslan, teknik olarak bu dolandırıcılığın önüne geçilebileceğini söyledi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Schengen vizeleri için bot yazılımlar üzerinden randevu satılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Randevu sistemini saniyede yüzlerce kez kontrol eden komutların yazıldığını aktaran Aslan, “Boşluk açıldığında insandan daha hızlı davranıp randevuyu kapıyorlar. Önceden açılmış çok sayıda hesabı kullanarak aynı anda birçok randevuyu tutabiliyorlar. Randevuyu alıp gerçek kişiye hesap bilgisi ve tarih değişikliği aktarılıyor” dedi.
Teknik olarak bu dolandırıcılığın önüne geçilebileceğini belirten Aslan, “Bot koruması, SMS doğrulaması, hızlı girişleri engelleme ve insan ve botu ayırt edebilecek sistemlerle bu engellenebilir. Burada birçok sorumlu var. Aracı kurumlar sistem açığını kapatmalı. Hükümetin, yetkililerin buna dönük tedbirler alması gerekiyor. Bunları yapanlar Türkiye’de mi yurt dışında mı ona da bakmak gerekiyor. Randevuları bot yazılımlarla alıp satanların yurt dışında olduğu iddiaları var. İnsanların kara borsadan randevu alması sistemin açığı olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Vize randevusu satanlara operasyon yapılması gerektiğini ifade eden Aslan, “Sahtecilik, başkasının bilgilerini kullanma ve haksız kazanca dönük cezai işlemler var. Bunların bir an önce çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.