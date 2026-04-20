Siber Güvenlik Uzmanı Soner Özcan: Okul saldırıları gerçekleşmeden engellenebilir

“Kahramanmaraş’ta yaşanan olaya baktığımızda da, ‘Bu çocuğun psikoloji nasıl bu hale geldi?’ diye sormak gerekiyor. O da öncesinde masum bir çocuktu aslında. Sistem ve toplum, 14 yaşındaki bir çocuktan nasıl bir katil oluşturabildi? Burada politikalar önemli. Devlet, aile, bu oyunları piyasa sürenler yani tüm paydaşlar sorumlu. Şimdi RTÜK ‘çocukları şiddete yönlendirecek programları engelliyoruz’ diye bir açıklama yapmış ama olay gerçekleşti artık. Bu acı olay yaşandıktan sonra alınan tedbirler çok da bir şey ifade etmiyor. Türkiye’de 21 milyon çocuktan kaçının ailesi çocukların hangi oyunları oynadığını biliyor. Tehdit de burada başlıyor. Bir devlet politikasıyla, bir yazılımla bunlar envantere yüklenebilir. O çocuk da o oyuna giremez. Sanal polis gibi diyebiliriz. İkinci olarak da; Şiddet eğilimi sebebiyle psikolojik destek alan çocukların takip edilmesi gerekiyor. Ailelerden gelen veriler, sanal polisten gelen veriler kayıt altına alınmalı. Eğer kayıt altındaki çocuk bu konuda psikolojik destek de alıyorsa, bu çok daha tehlikeli bir durum. Bu veriler elde olduğunda olası bir kötü olay yaşanmadan önce engellenebilir. Bir de etkileşim var. ABD’de 2014 yılında gerçekleştirilen okul saldırısından etkilenmiş bu çocuk. Bununla ilgili paylaşımları var. Yani dijital izler bırakarak ilerliyor. Bunların tamamına bakıldığında acil bir politika üretilmesi gerekiyor.”