Serdar Öktem suikastında iddianame düzenlendi: Çete bağlantıları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da avukat Serdar Öktem’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan 20 yıl 6 aya... 20.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-20T13:56+0300

Serdar Öktem suikastına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıldan 20 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.Olayın, 6 Ekim 2025’te Şişli Büyükdere Caddesi’nde trafikte bekleyen Öktem’in aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu gerçekleştiği belirtildi.Saldırının detayları ortaya çıktıİddianamede, silahlı saldırıyı gerçekleştiren 5 şüphelinin olayda çalıntı araç kullandığı ve aracı Arnavutköy’de ormanlık alanda terk ettiği kaydedildi.Şüphelilerin daha sonra yaya olarak kaçtıkları, örgüt üyeleri tarafından gönderilen ticari taksiye bindikleri ve bu araçta yakalandıkları ifade edildi.Ormanlık alanda yapılan aramalarda ise eylemde kullanılan 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, kar maskeleri ve eldivenlerin bulunduğu bildirildi.Öktem i̇çin önceden güvenlik tedbiri talep edilmişİddianamede dikkat çeken bir diğer detay ise Serdar Öktem hakkında daha önce iki kez güvenlik tedbiri talep edilmiş olması oldu.Daltonlar suç örgütüne yönelik yürütülen başka bir soruşturmada şüphelilerin ifadelerinde, Öktem’e yönelik eylem hazırlığı yapıldığının ortaya çıktığı ve bu doğrultuda savcılık tarafından gerekli yazışmaların yapıldığı belirtildi.Çete bağlantıları ve husumet detayıİddianamede, Öktem’in farklı suç örgütleriyle bağlantılı davalarda avukatlık yaptığı ve bu nedenle hedef haline geldiği ifade edildi.Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütleriyle husumet içerisinde bulunan kişilerin avukatı olması ve bazı örgütlerle ilgili iddialar nedeniyle Öktem’in potansiyel hedef olarak görüldüğü kaydedildi.Cinayetin azmettiricisi belirlendiSoruşturma kapsamında, cinayetin azmettiricisinin “Siirtli Naci” lakaplı Naci Yılmaz olduğu tespit edildi.İddianamede, Yılmaz’ın uyuşturucu ticaretinden kaynaklı husumet yaşadığı kişilerin avukatı olan Öktem’i hedef aldığı ve saldırıyı organize ettiği belirtildi.Eylemin, Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütlerine mensup karma bir ekip tarafından planlanarak gerçekleştirildiği aktarıldı.İddianamede, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında “tasarlayarak kasten öldürme”, “resmi belgede sahtecilik” ve silah kanununa muhalefet suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istendi.Diğer şüpheliler hakkında ise “silahlı örgüt üyeliği” dahil çeşitli suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 20 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

