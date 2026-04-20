Rojin Kabaiş ve Rabia Naz Vatan'ın babaları umutlu: 'Gülistan Doku soruşturmasıyla benzer'

İki ayrı beden bulunmuştu o zaman gölde ama Gülistan Doku bulunmamıştı. Ve bu sürecin hemen ardından Adalet Rabia Naz ve Rojin Kabaiş süreçlerini inceleme için ekip oluşturduk, çalışmalar yapıyoruz diye açıklamada bulunmuş. Ben de bakanlığın özel kalemini arayarak bilgi edinmek istedim, bu konusunda haber bekliyorum. Ve aynı zamanda da randevu talebimizi tazeledim. Henüz bir dönüş olmadı ama kamuoyundaki basın yayın kurumlarının yaptığı açıklamaya göre baktığımız zaman bazı yayın kurumlarında da Rabia Naz konusunun ele alınmış olması ve unutmadık diyerek başladıkları durum önemli. Mesela Rabia Naz dosyasında polisler hakkında soruşturma başlamıştı. Bu soruşturmanın biz içeriğini daha sonra öğrendik.Ve polislere cezalar verilmişti. Uyarı cezası gibi, birer maaş falan böyle cezalar. Bu aslında suçtur. Bir suç işlenmiş. Bu suçu hafif yolla geçirmişlerdi 2019 yılında. Yani bu aşamaya gelmesi bir umuttur. Yeni Şafak Gazetesi dahi bu şekilde bir haber yapmış da. Birçok basın yayın kurumlarında aynı şekilde değerlendiriliyor. Tüm kamu vicdanında bu davanın bir an önce çözülmesini bekleniyor. Çünkü bu sadece Rabia Naz değildir. Rabia Naz dosyasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gittiği süreç, tabi ki Türkiye'de neler olduğunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa ve hatta dünya takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Devletimizin bakanlığı gerekeni yapsın, hukukun üstünlüğünü göstersin. Ucu kime dokunursa dokunsun, kendisinde belirttiği gibi gereken olsun. Biz bunun peşindeyiz. Katillerin hak ettiği cezayı alsın. Bu olayda katilleri korumak için suç işleyen kamu çalışanlarda ve adli tırpçılarda dahil olmak üzere cezalandırılsın.