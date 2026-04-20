Rojin Kabaiş ve Rabia Naz Vatan'ın babaları umutlu: 'Gülistan Doku soruşturmasıyla benzer'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
Abone ol
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Öldürülen Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ile Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan oldu. Acılı babalar Kabaiş ve Vatan, Gülistan Doku cinayetinin soruşturulmasıyla birlikte cinayetlerin çözüleceği konusundaki umutlarını canlı yayında dile getirdi
Gülistan Doku soruşturması yıllar sonra yeniden açıldı. Çok sayıda gözaltı ve tutuklama kararları verildi. Soruşturmanın yıllar sonra derinleştirilmesiyle birlikte Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ile Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan da kayıpları için gelecek soruşturma haberlerini beklemeye başladı. İki acılı baba, yaşadıklarını ve bekleyişlerini canlı yayında aktardı. İstanbul Tabip Odası Başkanı Beyin Cerrahı Prof. Dr. Talat Kırış ise çekişmeli geçen İstanbul Tabip Odası Başkanlığı seçimlerini anlattı.
Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş şunları söyledi:
Her iki olay aynı birbirine benziyor. İkisi de üniversitede katledildi. Gülistan'ın ailesini ziyarete gittik Tunceli'ye. Onlarınki eski valinin oğludur. Bizimki de üniversitedeki rektörün akrabalarıdır. Çünkü iki erkek DNA’sı tespit edildi. Rektörde çok sıkıntılar vardır. Oradaki güvenlikçiler olsun, işçiler olsun bütün ailesini götürmüş, oraya işe koymuş. Çok sıkıntı vardır rektörde. Hem geldi otopsi odasına girdi. Rojin'in otopsisine delilleri karartıldı. Kameralar silinmiş aynı zamanında. Rojin'in telefonu hala açılmamış. Sebep de hepsi odur. Herkes diyor ki Rojin'in katilleri bulunsun. Milletin hesabını kapatıyor. Telefon açılmadı. İspanya'da geri geldi. Cumhuriyet Başsavcısı bize söyledi. Şu anda da dediler biz Çin'e göndereceğiz. Biz de avukatlarla beraber sürekli Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşüyoruz. Ben kendim dedim. Sayın Cumhuriyet Başsavcısı telefonun dışında başka yapılacak bir işlem yok mu? Rojin'i kim oraya bırakmış? Orada telefon sinyali daralma yapılsa kesinlikle bu olay çözülecek bir olaydır. Ama herhangi bir işlem yapılmamış. İnşallah biz yakın zamanda Van'a gideceğiz avukatlarımızla beraber. Hem Adalet Bakanı ile de görüşmeye gideceğim.
Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, şöyle konuştu:
İki ayrı beden bulunmuştu o zaman gölde ama Gülistan Doku bulunmamıştı. Ve bu sürecin hemen ardından Adalet Rabia Naz ve Rojin Kabaiş süreçlerini inceleme için ekip oluşturduk, çalışmalar yapıyoruz diye açıklamada bulunmuş. Ben de bakanlığın özel kalemini arayarak bilgi edinmek istedim, bu konusunda haber bekliyorum. Ve aynı zamanda da randevu talebimizi tazeledim. Henüz bir dönüş olmadı ama kamuoyundaki basın yayın kurumlarının yaptığı açıklamaya göre baktığımız zaman bazı yayın kurumlarında da Rabia Naz konusunun ele alınmış olması ve unutmadık diyerek başladıkları durum önemli. Mesela Rabia Naz dosyasında polisler hakkında soruşturma başlamıştı. Bu soruşturmanın biz içeriğini daha sonra öğrendik.Ve polislere cezalar verilmişti. Uyarı cezası gibi, birer maaş falan böyle cezalar. Bu aslında suçtur. Bir suç işlenmiş. Bu suçu hafif yolla geçirmişlerdi 2019 yılında. Yani bu aşamaya gelmesi bir umuttur. Yeni Şafak Gazetesi dahi bu şekilde bir haber yapmış da. Birçok basın yayın kurumlarında aynı şekilde değerlendiriliyor. Tüm kamu vicdanında bu davanın bir an önce çözülmesini bekleniyor. Çünkü bu sadece Rabia Naz değildir. Rabia Naz dosyasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gittiği süreç, tabi ki Türkiye'de neler olduğunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa ve hatta dünya takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Devletimizin bakanlığı gerekeni yapsın, hukukun üstünlüğünü göstersin. Ucu kime dokunursa dokunsun, kendisinde belirttiği gibi gereken olsun. Biz bunun peşindeyiz. Katillerin hak ettiği cezayı alsın. Bu olayda katilleri korumak için suç işleyen kamu çalışanlarda ve adli tırpçılarda dahil olmak üzere cezalandırılsın.