‘Önümüzdeki 40 yıl insanlığın kaderini belirleyebilir’
Küresel nüfus düşüşü halihazırda başlamış durumda. Ve bu durum, dijital işgücü uzmanı Sebastian Dettmers’a göre dünyanın tüm ekonomik modelini sekteye... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/nisanda-gokyuzu-soleni-basliyor-lyrid-meteor-yagmuru-icin-10-kritik-ipucu-1105148893.html
Küresel nüfus düşüşü halihazırda başlamış durumda. Ve bu durum, dijital işgücü uzmanı Sebastian Dettmers’a göre dünyanın tüm ekonomik modelini sekteye uğratabilir, küresel ekonomimizin dramatik biçimde felce uğramasına yol açabilir. Kendisi aynı zamanda dünya nüfusunun geleceğine dair bir kitabın yazarı.
Dettmers, 2023 yılında ABD merkezli Business Insider’da yayımlanan bir görüş yazısında, “Büyük iş gücü kıtlığı geliyor ve bu durum küresel ekonomik kaosa yol açacak” diyor.
Bu, ona göre pek de iyi görünmüyor.
Dettmers, “nüfus düşüşüne yol açan dinamiklerin zaten harekete geçtiğini” belirtiyor ve önümüzdeki kırk yıl içinde nüfusun azalmasını bekliyor. Üstelik bunun nedeni savaş, virüs ya da doğal afet değil, aksine yüksek yaşam standartlarımız ve düşen doğum oranları.
“İnsanlar daha sağlıklı, daha zengin, daha iyi eğitimli, daha uzun yaşıyor ve daha az çocuk sahibi oluyor” diyen Dettmers ekliyor:
Ancak insan sayısındaki bu azalma kutlanacak bir durum değil; aksine ekonomimiz için yaklaşan bir felaket. Nüfus düşüşünün yol açacağı büyük işgücü açığı, işleri sürdürebilmek için yenilikçi yollar bulamazsak küresel ekonomimizi felce uğratacak.
Nüfusun azalması, dünyanın kaynaklarını tüketen aşırı kalabalık konusunda endişe duyanlar için olumlu bir işaret gibi görünse de Dettmers, doğum oranlarındaki düşüşün, özellikle en zengin toplumlarda daha keskin olması nedeniyle, yükselen yaşam standartlarını destekleyecek yeterli genç işgücünün bulunamayacağı anlamına geldiğini söylüyor.
Zirve noktasından sonra 1 milyar düşüş
ABD merkezli Bill & Melinda Gates Vakfı verilerine dayanan tahminine göre, yüzyılın sonuna kadar dünya nüfusu zirve noktasından itibaren yaklaşık 1 milyar kişi azalacak. Ayrıca İtalya, İspanya ve Yunanistan’daki çalışma çağındaki nüfusun yarıdan fazla düşeceğini; Polonya, Portekiz, Romanya, Japonya ve Çin’de ise işgücünün üçte ikisine kadar kayıp yaşanacağını öngörüyor.
Dettmers, “Yaklaşan nüfus düşüşü bir uyarı niteliğinde. Son birkaç yüzyılda ekonomik büyümenin en önemli yakıtı insanlardı. Ve daha az insanla, daha az iş yapılabilir” diyor.
“Yaklaşan nüfus daralmasıyla mücadele etmek için dünyamızın düşünce biçiminde bir devrime ihtiyacı var” diyen Dettmers ekliyor:
“Yeniliklere ve yeni fikirlere ihtiyacımız var: bizim yerimize çalışabilecek robotlar ve yapay zekâ ile herkesin iyi eğitim ve mesleki becerilere erişebilmesini sağlamak.”