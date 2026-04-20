https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/okul-saldirilariyla-ilgili-paylasimlarla-ilgili-661-hesap-sahibi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-68-1105156407.html
Okul saldırılarıyla ilgili paylaşımlarla ilgili 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı: 68 kişi tutuklandı
Okul saldırılarıyla ilgili paylaşımlarla ilgili 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı: 68 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili soruşturmalar kapsamında 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. 68 kişi tutuklandı, bin... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T15:14+0300
2026-04-20T15:14+0300
2026-04-20T15:14+0300
türki̇ye
şanlıurfa
kahramanmaraş
i̇letişim başkanlığı
cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma
gözaltı
okul saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105036031_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_544bd5a24ba4ab732872bf44d42fdffe.jpg
Türkiye'yi sarsan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili sosyal medyadaki yayınlar ve paylaşımlarla ilgili 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 68 kişi tutuklanırken, 95 kişi aranıyor. 249 kişi hala gözaltında ve bin 104 hesaba erişim engeli getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/bombali-eylem-yapacagim-mesaj-atan-cocuk-yakalandi-evinden-askeri-kamuflaj-elbisesi-ve-hucum-yelegi-1105105366.html
türki̇ye
şanlıurfa
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105036031_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_a6d88e54e7f7bbe307a3c8c20280105f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şanlıurfa, kahramanmaraş, i̇letişim başkanlığı, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, gözaltı, okul saldırısı
şanlıurfa, kahramanmaraş, i̇letişim başkanlığı, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, gözaltı, okul saldırısı
Okul saldırılarıyla ilgili paylaşımlarla ilgili 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı: 68 kişi tutuklandı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili soruşturmalar kapsamında 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. 68 kişi tutuklandı, bin 104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Türkiye'yi sarsan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili sosyal medyadaki yayınlar ve paylaşımlarla ilgili 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 68 kişi tutuklanırken, 95 kişi aranıyor. 249 kişi hala gözaltında ve bin 104 hesaba erişim engeli getirildi.
81 ilde soruşturmalar sürüyor
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri yayınlayan ya da halk arasında korku, kaygı, panik oluşturabilecek nitelikteki paylaşım yapan, resmî kurumların açıklamalarını itibarsızlaştırmak için yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, suçu ve suçluyu övüp alenen suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap ve paylaşım olduğu tespit edilmiştir" denildi.
68'i tutuklandı, 95'i aranıyor
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bu hesaplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 72 il Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 68’i tutuklanmış, 127’si hakkında adli kontrol tedbiri ve 5’i hakkında Çocuk Koruma Kanunu tedbiri uygulanmış, 117’si serbest bırakılarak ailelerine teslim edilmiş, 95’i hakkında yakalama/tespit çalışmaları devam etmektedir.
Ayrıca 249 şüpheli gözaltında bulunmakta olup, 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir. Bu hesaplar arasında, özellikle milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan, okulları adres gösterip saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tedirginlik oluşturan çok sayıda hesap sahibi tespit edilmiştir
275 okul hedef gösterildi
275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı tespit edilerek gözaltına alınmış, adli makamlarca işlemleri devam etmektedir. Konu, başta Ankara, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Başsavcılıkları olmak üzere 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hassasiyetle takip edilmektedir. Süreç Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon halinde yürütülmektedir."