Okul saldırılarıyla ilgili paylaşımlarla ilgili 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı: 68 kişi tutuklandı

Okul saldırılarıyla ilgili paylaşımlarla ilgili 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı: 68 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili soruşturmalar kapsamında 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. 68 kişi tutuklandı, bin...

2026-04-20T15:14+0300

2026-04-20T15:14+0300

Türkiye'yi sarsan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili sosyal medyadaki yayınlar ve paylaşımlarla ilgili 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 68 kişi tutuklanırken, 95 kişi aranıyor. 249 kişi hala gözaltında ve bin 104 hesaba erişim engeli getirildi. 81 ilde soruşturmalar sürüyorİletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri yayınlayan ya da halk arasında korku, kaygı, panik oluşturabilecek nitelikteki paylaşım yapan, resmî kurumların açıklamalarını itibarsızlaştırmak için yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, suçu ve suçluyu övüp alenen suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap ve paylaşım olduğu tespit edilmiştir" denildi. 68'i tutuklandı, 95'i aranıyorAçıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Bu hesaplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 72 il Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 68’i tutuklanmış, 127’si hakkında adli kontrol tedbiri ve 5’i hakkında Çocuk Koruma Kanunu tedbiri uygulanmış, 117’si serbest bırakılarak ailelerine teslim edilmiş, 95’i hakkında yakalama/tespit çalışmaları devam etmektedir.Ayrıca 249 şüpheli gözaltında bulunmakta olup, 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir. Bu hesaplar arasında, özellikle milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan, okulları adres gösterip saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tedirginlik oluşturan çok sayıda hesap sahibi tespit edilmiştir275 okul hedef gösterildi275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı tespit edilerek gözaltına alınmış, adli makamlarca işlemleri devam etmektedir. Konu, başta Ankara, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Başsavcılıkları olmak üzere 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hassasiyetle takip edilmektedir. Süreç Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon halinde yürütülmektedir."

türki̇ye

şanlıurfa

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şanlıurfa, kahramanmaraş, i̇letişim başkanlığı, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, gözaltı, okul saldırısı