İrlanda–İsrail maçı tartışması büyüyor: Sanatçılardan boykot çağrısı
İrlanda’da yapılacak İrlanda–İsrail maçı öncesi, ünlü sanatçılar ‘Maçı durdurun’ kampanyasına destek vererek boykot çağrısı yaptı. Tartışma, spor ve siyaset... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
13:10 20.04.2026 (güncellendi: 13:14 20.04.2026)
© FAI sosyal medya
İrlanda’da yapılacak İrlanda–İsrail maçı öncesi, ünlü sanatçılar ‘Maçı durdurun’ kampanyasına destek vererek boykot çağrısı yaptı. Tartışma, spor ve siyaset ilişkisini yeniden gündeme taşıdı.
İrlanda’da oynanması planlanan İrlanda–İsrail futbol maçı, sanat dünyasının da dahil olduğu geniş çaplı bir tartışmaya dönüştü. Kneecap, Fontaines D.C. ve The Mary Wallopers gibi isimler, ‘Maçı durdurun’ kampanyasına destek verdi.
Kampanyanın, söz konusu maçın boykot edilmesini amaçladığı ifade edildi.

Sanatçılardan sert mesaj

Kampanya kapsamında paylaşılan videolarda, futbol görüntüleri ile Gazze’deki gelişmelerin bir araya getirildiği belirtildi. Videoda, "İsrail ile oynamak soykırımı desteklemektir" ifadeleri yer aldı.
Bazı kamuoyu figürleri ve taraftarlar da maçın oynanmaması gerektiğini savunarak, İrlanda’nın karşılaşmadan çekilmesi gerektiğini dile getirdi.
İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyası’nın açıklamasında ise "Filistin halkına karşı soykırım gerçekleştiren bir devletin temsilcileriyle oynayamayız" ifadelerinin kullanıldı.

Karar tartışma yarattı

İrlanda Futbol Federasyonu’nun, yaptırım riski nedeniyle maçı oynama yönünde karar aldığı aktarıldı. Federasyon yetkililerinin, bu kararın İrlanda futbolunun çıkarları doğrultusunda alındığını savunduğu belirtildi.
Öte yandan İrlanda Başbakanı Micheal Martin, maçın oynanması gerektiğini ifade ederek spor ile siyasetin ayrılması çağrısında bulundu.
Eski teknik direktör Brian Kerr ise bu görüşe karşı çıkarak, "Futbol ile siyaseti ayırmak saçmalık" değerlendirmesinde bulundu.
