https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/iran-disisleri-bakani-arakci-abdnin-iran-konusundaki-celiskili-tutumlari-diplomasiyle-bagdasmiyor-1105164021.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD'nin İran konusundaki çelişkili tutumları diplomasiyle bağdaşmıyor
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin İran konusundaki çelişkili tutumunun diplomasiyle bağdaşmadığının altını çizdi. 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T22:43+0300
dünya
haberler
abbas arakçi
abd
i̇ran
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
i̇ran dışişleri bakanlığı
telefon görüşmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097033134_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_ec16894ac4bd02406c57f56821f00b64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097033134_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_106ccf1720fcb43ecc5172f989141f77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
22:43 20.04.2026 (güncellendi: 22:44 20.04.2026)
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin İran konusundaki çelişkili tutumunun diplomasiyle bağdaşmadığının altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov ile telefonda görüştü.
Arakçi, ABD'nin İran konusundaki çelişkili tutumunun diplomasiyle bağdaşmadığının altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram kanalında yayınlanan açıklamaya göre Arakçi, "ABD'nin yasadışı davranışları ve liderlerinin çelişkili tutumu diplomatik ilkelerle bağdaşmıyor. İran, ABD'nin eylemlerini izleyecek, çıkarlarını ve ulusal güvenliğini korumak için uygun kararlar alacak" ifadelerini kullandı.
ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.
İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin 'aşırı talepleri' olduğunu belirtmişti.
Diğer yandan İran, Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilerin geçişine açmış ancak ABD İran'a 'deniz ablukası' uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu. İran, bunun üzerinden Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı. Arabulucular yeni bir müzakere turu düzenlemeye çalışıyor.