İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD'nin İran konusundaki çelişkili tutumları diplomasiyle bağdaşmıyor

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD'nin İran konusundaki çelişkili tutumları diplomasiyle bağdaşmıyor

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin İran konusundaki çelişkili tutumunun diplomasiyle bağdaşmadığının... 20.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-20T22:43+0300

2026-04-20T22:43+0300

2026-04-20T22:44+0300

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov ile telefonda görüştü.Arakçi, ABD'nin İran konusundaki çelişkili tutumunun diplomasiyle bağdaşmadığının altını çizdi.İran Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram kanalında yayınlanan açıklamaya göre Arakçi, "ABD'nin yasadışı davranışları ve liderlerinin çelişkili tutumu diplomatik ilkelerle bağdaşmıyor. İran, ABD'nin eylemlerini izleyecek, çıkarlarını ve ulusal güvenliğini korumak için uygun kararlar alacak" ifadelerini kullandı.ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin 'aşırı talepleri' olduğunu belirtmişti.Diğer yandan İran, Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilerin geçişine açmış ancak ABD İran'a 'deniz ablukası' uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu. İran, bunun üzerinden Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı. Arabulucular yeni bir müzakere turu düzenlemeye çalışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/arakci-abdnin-netanyahuya-izin-vermesi-aptalca-ama-buna-da-hazirlikliyiz--1104905034.html

abd

i̇ran

rusya

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye

haberler, abbas arakçi, abd, i̇ran, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, i̇ran dışişleri bakanlığı, telefon görüşmesi, hürmüz boğazı