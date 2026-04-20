Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 23 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da bir havai fişek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaşamını yitirdi. 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T00:55+0300
hindistan başbakanı narendra modi
asya & pasifik
havai fişek
patlama
00:55 20.04.2026
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCI-AW069780Havai fişek patlama
Havai fişek patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCI-AW069780
Hindistan'da bir havai fişek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaşamını yitirdi.
Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
Vali NO Sukhaputra, patlamada aralarında polis ve itfaiye çalışanlarının da olduğu 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ağır yaralanan 6 kişinin ise yoğun bakıma kaldırıldığını aktaran Sukhaputra, olaydan etkilenenlerin tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.
