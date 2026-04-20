https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/hindistanda-havai-fisek-fabrikasinda-patlama-23-kisi-hayatini-kaybetti-1105139199.html

Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 23 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da bir havai fişek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaşamını yitirdi.

2026-04-20T00:55+0300

dünya

hindistan başbakanı narendra modi

asya & pasifik

havai fişek

patlama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/05/1077103096_0:93:608:435_1920x0_80_0_0_f519abba5c9323b4f89ff7e3f10a9088.jpg

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.Vali NO Sukhaputra, patlamada aralarında polis ve itfaiye çalışanlarının da olduğu 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Ağır yaralanan 6 kişinin ise yoğun bakıma kaldırıldığını aktaran Sukhaputra, olaydan etkilenenlerin tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

