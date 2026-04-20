Gazeteciler okul saldırılarını nasıl okumalı, nasıl haberleştirmeli?
Gazeteci Serhat Ayan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu, Üsküdar Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Süleyman İrvan oldu... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
Okullarda üst üste yaşanan şiddet olayları Türkiye'nin gündemine otururken, bu vakaların medyada yer alış biçimi ciddi bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Gazeteci Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu "Yeni Şeyler Rehberi" programına konuk olan Üsküdar Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, gazetecilerin ve medya kuruluşlarının bu hassas süreçteki sorumluluklarını mercek altına aldı.
Gazeteci Serhat Ayan'ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu, Üsküdar Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Süleyman İrvan oldu. İrvan, okul saldırılarını gazetecilerin nasıl okuması gerektiğini anlattı.
Okullarda üst üste yaşanan şiddet olayları Türkiye’nin gündemine otururken, bu vakaların medyada yer alış biçimi ciddi bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
Gazeteci Serhat Ayan’ın hazırlayıp sunduğu "Yeni Şeyler Rehberi" programına konuk olan Üsküdar Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, gazetecilerin ve medya kuruluşlarının bu hassas süreçteki sorumluluklarını mercek altına aldı.
İrvan, gazetecilerin yapması gerekenleri şöyle anlatt:
“Çok boyutlu biçimde düşünülmesi gereken, haber değeri yüksek diye büyütülerek verilmemesi gereken bir olayla karşı karşıyayız. Bir gün arayla meydana gelen iki olaydan söz ediyoruz. Birbirini tetiklemiş midir bilemem ama belli ki okullarda böyle bir sorun var. Medyanın bunu görmezden gelmesi zaten kabul edilemez ve beklenemezdi. Ama bunu nasıl vermek lazım? Detaylara girdiğinde başka riskler de barındırıyor. Ayrıntılı şekilde yapıldığında taklit edilme riski var, kahramanlaştırma riski var. Gazeteciler haberi verirken çok zor bir görevi de yerine getiriyorlar. Haberi sorunlu biçimde değil doğru vermek gerekiyor. Burada uzmanlara daha çok danışmak gerekiyor. Medya kuruluşlarında uzmanlar danışmanlar yok, daha çok sahadan uzmanlarla bu işi yapıyorlar. Devam etmemesi ve tekrarlanmaması için ne yapmalıyız konusuna da kafa yormak gerekiyor. Videoların gösterilmesi çok yanlıştı örneğin. Çünkü bu çok travmatik bir şey ve teşvik edici ve öğretici de olabilir. Diğer gençler üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Bir sürü faktör söz konusu ve haberi verirken çok ayrıntıya girmeden olayı anlatmalı medya. Aynı zamanda ne gibi çözümler bulunmalı sorusuna da yanıt verilmeli. Bu önlemler önceden neden alınması sorusuna da yanıt verilmesi ve sorulması gerekiyor.”