Gazeteciler okul saldırılarını nasıl okumalı, nasıl haberleştirmeli?

“Çok boyutlu biçimde düşünülmesi gereken, haber değeri yüksek diye büyütülerek verilmemesi gereken bir olayla karşı karşıyayız. Bir gün arayla meydana gelen iki olaydan söz ediyoruz. Birbirini tetiklemiş midir bilemem ama belli ki okullarda böyle bir sorun var. Medyanın bunu görmezden gelmesi zaten kabul edilemez ve beklenemezdi. Ama bunu nasıl vermek lazım? Detaylara girdiğinde başka riskler de barındırıyor. Ayrıntılı şekilde yapıldığında taklit edilme riski var, kahramanlaştırma riski var. Gazeteciler haberi verirken çok zor bir görevi de yerine getiriyorlar. Haberi sorunlu biçimde değil doğru vermek gerekiyor. Burada uzmanlara daha çok danışmak gerekiyor. Medya kuruluşlarında uzmanlar danışmanlar yok, daha çok sahadan uzmanlarla bu işi yapıyorlar. Devam etmemesi ve tekrarlanmaması için ne yapmalıyız konusuna da kafa yormak gerekiyor. Videoların gösterilmesi çok yanlıştı örneğin. Çünkü bu çok travmatik bir şey ve teşvik edici ve öğretici de olabilir. Diğer gençler üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Bir sürü faktör söz konusu ve haberi verirken çok ayrıntıya girmeden olayı anlatmalı medya. Aynı zamanda ne gibi çözümler bulunmalı sorusuna da yanıt verilmeli. Bu önlemler önceden neden alınması sorusuna da yanıt verilmesi ve sorulması gerekiyor.”