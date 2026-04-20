Bakan Kacır duyurdu: Girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek

Bakan Kacır duyurdu: Girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı’nın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını, girişimcilere 2 milyon... 20.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-20T22:17+0300

2026-04-20T22:17+0300

2026-04-20T22:17+0300

türki̇ye

türkiye

tl

destek

mali destek

ekonomik destek paketi

ekonomik destek

destek oranı

kredi

kosgeb

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı’nın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını duyurdu.Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, program kapsamında girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanacağını belirtti.2024 yılında hayata geçirilen program çerçevesinde bugüne kadar 3 bin 899 proje için 5.6 milyar TL destekleme kararı alındığını aktaran Bakan Kacır, bin 842 projeye ise toplam 1.8 milyar TL destek verildiğini ifade etti.Yeni çağrıyla birlikte yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmeye devam edileceğini vurgulayan Bakan Kacır, başvuruların 20 Nisan-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılabileceğini bildirdi. Detaylı bilgi ve başvuruların KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirileceği kaydedildi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye

türkiye, tl, destek, mali destek, ekonomik destek paketi, ekonomik destek, destek oranı, kredi, kosgeb