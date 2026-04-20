Avrupa'ya seyahat edecekler dikkat, Yunanistan harekete geçti: Yeni kurallar değişti, kimler avantajlı?

Sputnik Türkiye

Yunanistan, Avrupa genelinde havalimanlarında uzun kuyruklara yol açan yeni biyometrik giriş sistemi EES'e rağmen İngiliz turistler için muafiyet kararı aldı... 20.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-20T11:48+0300

Avrupa genelinde uygulamaya alınan Entry/Exit System (EES) nedeniyle havalimanlarında uzun kuyruklar ve gecikmeler yaşanırken, Yunanistan dikkat çeken bir adım attı. Atina yönetimi, yeni sistem kapsamında zorunlu hale gelen biyometrik veri uygulamasını İngiliz vatandaşları için esneterek turizmde akışı hızlandırmayı hedefliyor.Brexit sonrası seyahat zorlaşmıştıBrexit sonrası İngiliz vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine seyahati daha karmaşık hale gelmişti. Serbest dolaşım hakkının sona ermesiyle birlikte, özellikle turistik destinasyonlara girişte ek prosedürler gündeme gelmişti.Yunanistan ise AB içinde kalmaya devam ederek bu kuralları uygulayan ülkeler arasında yer aldı, ancak yeni düzenlemelerde esneklik göstermeyi tercih etti.Biyometrik sistem nasıl işliyor?Yeni EES sistemi, Avrupa Birliği dışından gelen yolcular için sınır girişlerinde parmak izi ve yüz tanıma verilerinin kaydedilmesini zorunlu kılıyor. İlk girişte kapsamlı kayıt yapılırken, sonraki girişlerde bu veriler doğrulanarak süreç hızlandırılıyor.Sistem yalnızca İngilizleri değil, AB ve Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki tüm ülke vatandaşlarını kapsıyor.Turizm kaygısı belirleyici olduYunanistan’ın bu kararı almasında, İngiliz turistlerin ülke turizmi içindeki kritik payı etkili oldu. İngiltere’den gelen ziyaretçiler, Yunanistan’ın en büyük turist gruplarından biri konumunda bulunuyor.Yetkililer, uzun bekleme sürelerinin turist deneyimini olumsuz etkileyebileceği ve ülkeye olan talebi düşürebileceği endişesiyle bu muafiyetin devreye alındığını belirtiyor.“Daha hızlı ve sorunsuz giriş” hedefleniyorYunanistan Ulusal Turizm Örgütü’nün İngiltere Direktörü Eleni Skarveli, alınan kararla İngiliz pasaportu sahiplerinin biyometrik veri kaydı yaptırmak zorunda kalmayacağını açıkladı.Skarveli, uygulamanın amacının “Yunanistan’a daha hızlı ve verimli bir giriş deneyimi sağlamak” olduğunu vurguladı. Bu kapsamda, EES öncesindeki giriş prosedürlerinin büyük ölçüde korunacağı ifade edildi.Avrupa’da kuyruklar, Yunanistan’da avantajYeni sistemin Avrupa genelinde havalimanlarında yoğunluk ve gecikmelere yol açtığı bir dönemde Yunanistan’ın aldığı bu karar, ülkeyi rekabet açısından öne çıkarabilir.Uzmanlara göre, daha hızlı giriş imkânı sunan destinasyonlar, özellikle kısa süreli tatil planlayan turistler için daha cazip hale geliyor.

