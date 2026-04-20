Ali Çağatay: Ateşkes var ama siz ateş etmeye devam ediyorsunuz
İran'da neler oluyor?
Abone ol
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, İran-ABD hattında ateşkes söylemlerine rağmen sahada ve diplomaside çelişkili adımların sürdüğünü, müzakere sürecinin belirsizlik içinde ilerlediğini vurguladı.
‘Şu anda kartlar havada uçuşuyor’
Çağatay, ateşkes sürecinde tarafların net bir pozisyon almadığını söyledi:
‘’İran, İsrail ve ABD arasındaki savaşta hem ateşkes var hem yok. Hem savaş var hem savaş yok. Amerika dün bir heyet göndereceğini söyledi. İran ise ‘şu anda herhangi bir heyet gönderme kararımız yok’ dedi. Şu anda kartlar havada uçuşuyor. İran medyası Amerika ile ikinci tur görüşmelerine katılmayı reddetti. İran basınına göre, İran hükümeti Amerika ile Pakistan'da yapılması planlanan müzakerelerin ikinci turuna verimli geçeceğine dair umut olmadığı gerekçesiyle katılmayı reddetti.’’
Çağatay, IRNA kaynaklı gelişmeleri değerlendirerek, İran’ın ABD’nin değişken tutumu ve yüksek talepleri nedeniyle müzakere sürecine mesafeli yaklaştığını ifade etti:
‘’İran resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre İran, Amerika ile yapılacak ikinci tur görüşmeleri katılmayı reddediyor. İran’ın bu kararı Amerika'nın aşırı talepleri, gerçekçi olmayan beklentileri ve sürekli değişen tutumu nedeniyle alındığı bildiriliyor. Günün erken saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, ‘temsilcilerinin İran konusundaki müzakerelere katılmak üzere İslamabad'a gitmekte olduklarını’ söyledi.’’
Çağatay, ABD-İran hattındaki belirsiz müzakere sürecinin ve Trump’ın Pakistan’a yönelik sert tehditlerinin yeni bir çatışma riskini artırdığını söyledi:
‘’Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz, Amerika ile İran arasındaki görüşmelerin önümüzdeki 24 saat içinde yeniden başlayacağını belirtmişti. Şu anda görüşmelerinin olup olmayacağını bilmiyoruz. Amerika'ya ‘görüşmelerde varız’ diyor, İran ise ‘görüşmelerine katılmayı düşünmüyoruz’ diyor. Bakalım nasıl olacak yarın, öbür gün görürüz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ‘temsilcilerim Pakistan'a gidiyor, anlaşmayı kabul etmezlerse her bir enerji santrali ve köprü imha edilecek’ diyerek yeni bir savaşı başlatıyor.’’
Çağatay, Mesud Pezeşkiyan’ın uzlaşmacı çağrılarına rağmen tarafların söylem ve eylemlerinin örtüşmediğini söyledi:
‘’Bu arada İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ‘çatışmaların sürmesi hiçbir tarafın yararına değil’ dedi. Bölge ülkeleriyle yakınlaşmanın gereğine işaret ediyor. Bazı güçler bölge ülkelerini anlaşmazlık ve çatışmalara sürükleyerek kaynaklarını sömürmeye çalışıyor. Bölge ülkeleri bu yaklaşımlara birlik ve dayanışmayla karşı koymalı ve iş birliği ve uyum yolunu güçlendirmelidir ibaresi var. İki tarafın da kafası karışık. Yani İran tarafı, müzakereye katılmayacağım derken aslında katılabilirim diyor. Amerika Birleşik Devletleri müzakereye katılacağım derken katılmayacağım mesajı veriyor.’’
Çağatay, Hakan Fidan’ın iyimser değerlendirmelerine ve Türkiye’nin bu olaydaki pozisyonuna değindi:
‘’Türkiye bu durumda nasıl bir pozisyon alıyor? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ‘iki tarafın da görüşmelere devam etme iradesi var ateşkesin uzayacağını düşünüyorum’ diyor. Herkes ayrı telden çalıyor. Türkiye bambaşka bir telden çalıyor. Türkiye'nin şu anda olayların çok dışında bir ülke pozisyonu içinde olduğunu söyleyebiliriz. ‘’
‘Ateşkes var ama siz ateş etmeye devam ediyorsunuz’
Çağatay, ABD’nin, ateşkes sürecine rağmen İran’a ait bir gemiyi vurmasına ilişkin şunları söyledi:
‘’Bu arada İran'a ait bir geminin vurulduğu haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bizzat bunu kendisi açıkladı. ‘İran bayraklı bir kargo gemisini vurduk’ diyor. Şimdi ateşkes var ama siz ateş etmeye devam ediyorsunuz. Amerika'da bir anket yapıldı. Bu ankette Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde en düşük onay oranına gerilediği görüldü. NBC News haber kanalının, Survey Monkey anket şirketi iş birliği ile yapılan anketine göre Trump'ın görev performansını onaylayanların oranı yüzde 37'de kalırken yüzde 63'lük bir kesim memnun olmadığını belirtti. Katılımcıların yarısı ise ‘kesinlikle onaylamıyorum’ dedi.’’