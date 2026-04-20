139 yıl sonra bir ilk: Ay’da futbol sahası büyüklüğünde yeni krater oluştu
NASA'nın Ay yörüngesindeki gözlem uydusu, 2024'te oluşan 225 metre genişliğinde dev bir krateri ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre bu büyüklükte bir çarpma...
14:35 20.04.2026
NASA’nın Ay yörüngesindeki gözlem uydusu, 2024’te oluşan 225 metre genişliğinde dev bir krateri ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre bu büyüklükte bir çarpma ortalama 139 yılda bir gerçekleşiyor. Keşif, gelecekte Ay’da kurulacak üsler için ciddi güvenlik risklerini gündeme taşıdı.
NASA’nın Ay yörüngesinde görev yapan Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) aracından elde edilen görüntüler, dikkat çekici bir keşfi ortaya çıkardı.
Bilim insanları, Ay yüzeyinde yaklaşık 225 metre genişliğinde yeni bir kraterin oluştuğunu belirledi. Bu boyuttaki bir çarpmanın ortalama 139 yılda bir gerçekleştiği hesaplanıyor.

Krater 2024 baharında oluştu

Mark Robinson tarafından açıklanan bulgulara göre krater, 2024 yılı Nisan veya Mayıs aylarında meydana geldi. Keşif, ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenen Lunar and Planetary Sciences Meeting sırasında kamuoyuna duyuruldu.
Uzmanlar, bu çapta bir kraterin “gözümüzün önünde” oluşmuş olmasının bilimsel açıdan son derece önemli olduğunu vurguluyor.

Beklentilerin çok üzerinde bir büyüklük

Araştırmacılar, LRO’nun 2009’daki görevinin ilk yıllarında yaklaşık 70 metre çapında kraterler tespit ettiğini hatırlatıyor. Yeni keşfedilen kraterin ise bu ölçülerin çok ötesine geçmesi dikkat çekiyor.
Robinson, “Artık çıtayı 100 metreye çıkardık diyorduk, şimdi 225 metreyi bulduk” sözleriyle keşfin önemini özetledi.

Kraterin yapısı dikkat çekici

Kraterin, Ay’daki dağlık ve engebeli bölgeler ile düz lav ovaları (mare) arasındaki sınırda oluştuğu belirtiliyor.
Yaklaşık 43 metre derinliğe sahip kraterin dik kenarları, sert ve katılaşmış lav zemin üzerinde meydana geldiğini gösteriyor. Ancak kraterin hafif oval şekli, alt zeminin homojen olmadığını düşündürüyor.

Çarpmanın etkisi yüzlerce kilometreye yayıldı

Kraterin çevresinde, çarpma sırasında etrafa saçılan kaya ve tozdan oluşan parlak bir örtü (ejecta) tespit edildi. Bu parçacıkların yüzlerce metre uzağa yayıldığı, bazı etkilerin ise 120 kilometre mesafeye kadar ulaştığı belirlendi.
Bu durum, Ay yüzeyindeki çarpışmaların etkisinin düşündüğümüzden çok daha geniş alanlara yayılabileceğini gösteriyor.

Gelecekteki Ay üsleri için ciddi uyarı

Bilim insanlarına göre bu keşif, Ay’da kurulması planlanan insanlı üsler için kritik bir uyarı niteliğinde.
Yüksek hızla fırlayan küçük kaya parçaları bile büyük hasara yol açabilir. Bu nedenle gelecekteki Ay yapılarının, saniyede kilometrelerce hızla gelen parçacıklara dayanabilecek şekilde tasarlanması gerektiği vurgulanıyor.
