Zeytinyağında fark yaratan detay: Beyni etkiliyor
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmada, sızma zeytinyağının bağırsaklar üzerinden beyin fonksiyonlarını destekleyebileceği aktarıldı. Uzmanlar, doğru türün seçilmesinin bilişsel... 19.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-19T15:02+0300
sağlik
zeytinyağı
zeytin
beyin
bağırsak
hafıza
Bilim insanları, zeytinyağı tüketimi ile beyin sağlığı arasında dikkat çekici bir bağlantı buldu. Araştırmanın, Rovira i Virgili Üniversitesi bünyesindeki İnsan Beslenmesi Birimi öncülüğünde yürütüldüğü belirtildi.Çalışmada, özellikle sızma zeytinyağının bağırsak bakterilerini olumlu yönde değiştirerek beyin fonksiyonlarını destekleyebileceği ifade edildi.Bağırsak ve beyin bağlantısı öne çıktıAraştırmada, 55-75 yaş aralığında yüzlerce kişinin beslenme alışkanlıkları incelendi. Sonuçlara göre, düzenli olarak sızma zeytinyağı tüketenlerin bilişsel performansında artış gözlemlendi.Ayrıca bu kişilerde, bağırsaklardaki yararlı bakteri çeşitliliğinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Uzmanlara göre bu çeşitlilik, genel sağlık için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.Araştırmacılardan Jiaqi Ni, "Bu çalışma, zeytinyağının bağırsak ve beyin arasındaki ilişki üzerindeki rolünü inceleyen ilk insan çalışması" ifadelerini kullandı.Her zeytinyağı aynı etkiyi göstermiyorAraştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise zeytinyağı türleri arasındaki fark oldu. Sızma zeytinyağı tüketenlerde olumlu etkiler görülürken, rafine zeytinyağı kullananlarda bu etkinin zayıf olduğu aktarıldı.Bunun nedeninin, sızma zeytinyağında bulunan antioksidanlar, vitaminler ve doğal bileşenler olduğu ifade edildi.Araştırmayı yürüten ekipten Jordi Salas-Salvado, "Tüketilen yağın kalitesi en az miktarı kadar önemli" değerlendirmesinde bulundu.Uzmanlar, özellikle yaşlanmayla birlikte artan hafıza sorunları ve bilişsel gerilemeye karşı, beslenme kalitesinin kritik rol oynadığını vurguladı.
