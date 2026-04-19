https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/siirt-adiyaman-ve-hakkaride-saganak-etkili-oldu-evleri-su-basti-hayvanlar-telef-oldu-1105126718.html

Siirt, Adıyaman ve Hakkari'de sağanak etkili oldu: Evleri su bastı, hayvanlar telef oldu

Siirt, Adıyaman ve Hakkari'de etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı. 19.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-19T13:09+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/13/1105126892_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_b1fae8530eb9296e0d0d13e8038a343d.jpg

Siirt merkez ve Kurtalan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleriyle iki ahırı su bastı.Merkez Kooperatif, Alan ve Algül mahallelerinde sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ve evlerin bodrum katlarını su bastı.İhbar üzerine bölgelere sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, evleriyle iş yerlerindeki suların tahliyesine yönelik çalışma yaptı.Kurtalan'ın Sümer ve Tekel mahallelerinde de yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikti, bazı iş yerlerinde ise su baskınları meydana geldi, bazı yollarda hasar oluştu.Sümer Mahallesi'nde suyun bastığı iki ahırda ise bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu, yem ve saman zarar gördü.Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, selin etkilediği bölgelerde incelemelerde bulundu.AFAD ve Kurtalan Belediyesi ekiplerinin su tahliyesi çalışmaları sürüyor.Hakkari'de su baskınıHakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, bir okulun bahçesi suyla doldu.Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Esenyurt Mahallesi'nde bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, bazı yapılarda ise hasar oluştu.Mahalleden geçen su kanalının seviyesinin yükselmesi üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. İş makineleriyle kanal çevresine toprak çekilerek suyun yola taşması engellendi.Yeni Mahalle'de bulunan Sabancı İlk ve Ortaokulu'nun bahçesi de yağış sonrası suyla kaplandı.Adıyaman'da su baskını: 15 kişi kurtarıldıAdıyaman'da dün gece etkili olan sağanak sonrası bir apartmanın zemin katındaki 3 dairede mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Kayalık Mahallesi 24101. Sokak'ta bulunan Çiçek Apartmanı'nın zemin katındaki 3 daireyi su bastı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Ekipler, zemin kattaki dairelerin pencerelerini kırarak içeride mahsur kalan 15 kişiyi tahliye etti.Dairelerde biriken yağmur suyu ve balçık ise belediye ekiplerince temizlendi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

