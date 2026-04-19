Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Siirt, Adıyaman ve Hakkari'de sağanak etkili oldu: Evleri su bastı, hayvanlar telef oldu
Sputnik Türkiye
Siirt, Adıyaman ve Hakkari'de etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı. 19.04.2026, Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/13/1105126892_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e33fe6c7220b89d40de40f84900c7aad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Siirt, Adıyaman ve Hakkari'de sağanak etkili oldu: Evleri su bastı, hayvanlar telef oldu

13:09 19.04.2026
© Abdurrahman Binay
Abone ol
Siirt, Adıyaman ve Hakkari'de etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı.
Siirt merkez ve Kurtalan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleriyle iki ahırı su bastı.
Merkez Kooperatif, Alan ve Algül mahallelerinde sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ve evlerin bodrum katlarını su bastı.
İhbar üzerine bölgelere sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, evleriyle iş yerlerindeki suların tahliyesine yönelik çalışma yaptı.
Kurtalan'ın Sümer ve Tekel mahallelerinde de yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikti, bazı iş yerlerinde ise su baskınları meydana geldi, bazı yollarda hasar oluştu.
Sümer Mahallesi'nde suyun bastığı iki ahırda ise bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu, yem ve saman zarar gördü.
Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, selin etkilediği bölgelerde incelemelerde bulundu.
AFAD ve Kurtalan Belediyesi ekiplerinin su tahliyesi çalışmaları sürüyor.

Hakkari'de su baskını

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, bir okulun bahçesi suyla doldu.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Esenyurt Mahallesi'nde bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, bazı yapılarda ise hasar oluştu.
Mahalleden geçen su kanalının seviyesinin yükselmesi üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. İş makineleriyle kanal çevresine toprak çekilerek suyun yola taşması engellendi.
Yeni Mahalle'de bulunan Sabancı İlk ve Ortaokulu'nun bahçesi de yağış sonrası suyla kaplandı.

Adıyaman'da su baskını: 15 kişi kurtarıldı

Adıyaman'da dün gece etkili olan sağanak sonrası bir apartmanın zemin katındaki 3 dairede mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Kayalık Mahallesi 24101. Sokak'ta bulunan Çiçek Apartmanı'nın zemin katındaki 3 daireyi su bastı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, zemin kattaki dairelerin pencerelerini kırarak içeride mahsur kalan 15 kişiyi tahliye etti.
Dairelerde biriken yağmur suyu ve balçık ise belediye ekiplerince temizlendi.
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала