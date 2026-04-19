Radyo Sputnik programcıları değerlendirdi: 5. Antalya Diplomasi Forumu'nda neler yaşandı?

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi ve Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack... Bakın ne diyor... Bizi de dahil ediyor buraya bu arada. "Orta Doğu'da işe yarayan tek şey güçlü liderlik rejimleri oldu. Ya merhametli monarşiler ya da meşruti monarşiler türü yapılar. Demokrasi pelerini giyen insan hakları adına üzerine gittiğimiz ülkeler başarısız oldu" diyor Tom Barrack. "Orta Doğu'da dünyanın bu bölgesi sadece tek bir şeye saygı duyar, o da güçtür. Eğer güç göstermez ve zayıflık gösterirseniz kaybedersiniz" diyor. Liderlik bazını aşağılıyor. Yani şöyle, "Orta Doğu'daki toplumlar demokrasiyi beceremezler" diyor. "Bilmezler, onlar güce saldıracaklar. Beceremezler" diyor. Şimdi Türkiye'nin çok partili bir tarihi var. Orta Doğu'da bahsettiği diğer ülkeler de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgeydiler ve bağımsızlıklarını peyderpey ve kısmen elde edebildiler. Türkiye'yi de buna dahil ediyor. Şimdi daha önce de açıklamaları olmuştu kendisinin. Demişti ki "1919'dan beri ulus devletler tarafından engelleniyoruz 1919." Hiç ima etmeye gerek yok. Gazi'nin Samsun'a çıkışından bahsediyor. "Yeni bir bölgesel düzenlemenin zamanı geldi. Aslında Orta Doğu diye bir şey yok. Kabileler ve köyler var. Türkiye için en iyi sistem Osmanlı Millet Sistemi'dir". Niyetini her defasında devam ettiriyor. Güçlü liderlikten kastı şu, bir tane lider olsun. Biz onunla muhatap olduğumuzda ona biz istediğimizi yaptırabiliriz. Hani demokrasiyle kim uğraşacak? Bir sürü kurumu var bunun. Denge mekanizmaları var. Fren sistemi var. Onu ikna ediyorsun. Meclisi ikna edemiyorsun. 1 Mart tezkeresi nerede geçmedi? Hatırlayalım 2003. 1 Mart tezkeresi mecliste geçmedi. Orta Doğu'daki denkleme bakıyorsun. Mesela güçlü liderlikten kasıtları geliyor. Trump milyarlarca dolar silah satıyor gidiyor. Onların da bir işe yaramadığını gördük. Ama tarifi bu. Biz denge mekanizması, fren mekanizması olan yerleri istemiyoruz. Bunu böyle tarif edebilir. Biz istemiyoruz. Çıkarın. Yani benim çıkarım buna şey. Ama hakaret etmesi başka bir şey. Sen hakaret ediyorsun aynı zamanda. O yüzden CHP lideri özgür eder. Meclisteki diğer partilerden de tepkiler geldi. Çünkü açık bir şekilde hakaret ediyor. Diyor ki, beceremiyor buradaki toplum diyor. Yapamıyor diyor hadsiz. O yüzden tekrar gündeme geldi bunun. CHP genel başkanı da hani istenmeyen adam ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Personel ingrate. O anlama geliyor. Evine gitsin diye.