MEB: Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını duyurdu. 19.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-19T18:30+0300
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı. Karara dair açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapıldı. Açıklamada, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin sürecin Bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
18:00 19.04.2026 (güncellendi: 18:30 19.04.2026)
Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.