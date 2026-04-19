https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/erzurumspor-5-yillik-aradan-sonra-super-lige-yukseldi-1105135777.html
Erzurumspor 5 yıllık aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Taraftarlar Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı.
2026-04-19T18:56+0300
spor
süper lig
erzurumspor
şampiyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/13/1105135852_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eba08f68d5410bb7e2e0d9a13c3138b5.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/fenerbahce-kulubu-baskani-sadettin-sarandan-sampiyonluk-aciklamasi-hala-inaniyorum-1105131080.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/13/1105135852_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_efc98dc556af2062d0bc26d4c6424ba4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Erzurumspor 5 yıllık aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
18:49 19.04.2026 (güncellendi: 18:56 19.04.2026)
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Taraftarlar Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı.
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı.
Böylece Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in bitmesine iki hafta kala 79 puanla Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Maçın bitiminde Erzurumspor FK'lı oyuncular, taraftarların bulunduğu tribüne giderek büyük sevinç yaşadı.
Erzurumspor FK o zamanki adıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2018-2019 sezonunda 34 maçlık maratonu 35 puanla 17. sırada tamamlayarak küme düşmüştü.
Erzurumspor, bu sezonun hemen ardından 2019-2020 sezonunda TFF 1. Lig'i 2. sırada bitirerek tekrar Süper Lig'e çıktı ancak orada da tutunamayarak bir sonraki yıl yani 2020-2021 sezonunda yeniden küme düştü.