Erzurumspor 5 yıllık aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Taraftarlar Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı. 19.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-19T18:49+0300

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı.Böylece Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in bitmesine iki hafta kala 79 puanla Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.Maçın bitiminde Erzurumspor FK'lı oyuncular, taraftarların bulunduğu tribüne giderek büyük sevinç yaşadı.Erzurumspor FK o zamanki adıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2018-2019 sezonunda 34 maçlık maratonu 35 puanla 17. sırada tamamlayarak küme düşmüştü.Erzurumspor, bu sezonun hemen ardından 2019-2020 sezonunda TFF 1. Lig'i 2. sırada bitirerek tekrar Süper Lig'e çıktı ancak orada da tutunamayarak bir sonraki yıl yani 2020-2021 sezonunda yeniden küme düştü.

