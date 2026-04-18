Türkiye'ye girerken yakalandı: Firari cinayet zanlısının ameliyatla yüzünü değiştirdiği ortaya çıktı

Ankara'da katil zanlılarını azmettiren ve 7 yıldır firarı olarak yurt dışında bulunan Barış Mirza yakalandı. Şüphelinin çok sayıda estetik operasyon geçirdiği... 18.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-18T12:17+0300

Ankara'da 2010 yılında 28 kurşunla taranan aracında hayatını kaybeden Burak Şen'in katil zanlılarını azmettiren ve 7 yıldır firari olarak yurt dışında bulunan Barış Mirza, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yakalandı. Mirza'nın burun, dudak ve çenesinden geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra saç ekimi yaptırdığı, yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzettiği ve kardeşinin kimliğini kullanarak ülkeye girişinin ardından kaçmayı sürdürmeyi planladığı öğrenildi.Estetik operasyonlarla kardeşine benzemeye çalıştığı ortaya çıktıAnkara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar kısım ekipleri, 29 Ekim 2010'da Yenimahalle ilçesi Demetevler'de 28 kurşunla taranan otomobilinde hayatını kaybeden Burak Şen'in (26) katil zanlılarını azmettiren ve 7 yıldır firari olarak Gürcistan'da yaşadığı tespit edilen Barış Mirza'nın yurda döndüğü bilgisini aldı.Ekipler, Mirza'nın ameliyat ile yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzettiğini, kardeşinin kimliğini kullanarak ülkeye giriş yaptığını tespit etti.Çok sayıda estetik yaptırdığı tespit edildiEkiplerin titizlik çalışması sonucu gözaltına alınan Mirza'nın, burun, dudak ve çenesinden geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra saç ekimi yaptırdığı, yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzettiği ve kardeşinin kimliğini kullanarak ülkeye girişinin ardından kaçmayı sürdürmeyi planladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mirza, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

