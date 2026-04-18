Okulların önünde beklemek ve toplanmak yasaklandı: Uymayana ceza kesilecek
Şanlıurfa Valiliği, okulların önünde beklemeyi ve toplanmayı yasakladı. Valilik bu karara uymayanlara ceza kesileceğini duyurdu. 18.04.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
şanlıurfa valiliği
okul saldırısı
yasak
Eski bir öğrencinin Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Şanlıurfa Valiliği harekete geçti. Valilik, okul önlerinde izinsiz bekleme ve toplanmayı yasakladı. Velilerin okul girişleriyle ilgili de yeni düzenlemeyi hayata geçirirken kurallara uymayanlara ceza kesileceğini duyurdu. Okul çevresinde beklemek yasak, veli ziyaretleri kurala bağlandıValilik tarafından alınan kararlara göre, okul bahçeleri, önleri ve çevresinde okul ile ilgisi olmayan kişi ve grupların bulunması, beklemesi ve toplanması yasaklandı. Okullara ziyaret amacıyla gelen veli ve kişilerin ise okul girişinde karşılanarak kimlik kontrolünden geçirilmesi ve okul yönetiminin bilgisi dahilinde içeri alınması kararlaştırıldı. Girişlerin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği yönergeye uygun şekilde yapılacağı ifade edildi.Kurala uymayanlara ceza kesilecekAlınan tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi kapsamında işlem yapılacağı bildirildi.Denetimlerin, emniyet ve jandarma birimleri ile okul yönetimleri tarafından yürütüleceği, tespit edilen ihlallerde idari ve adli süreçlerin başlatılacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/sanliurfada-okula-silahli-saldiri-16-supheli-gozaltina-alindi-1105047326.html
